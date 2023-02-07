大華府近6成雇主增設崗位搶人才 科技、金融需求最高

人力資源公司「Robert Half」近日的報告顯示，大華府 59%的公司2023上半年都將增加崗位，其中75%將是合約類職位(contract professionals)，不過許多雇主表示，經驗豐富且有才能的申請者很少，因此增聘員工可說成為爭搶人才的過程。

該報告指出，大華府多數公司都計畫增聘，但各公司對於全職崗位仍有所保留，因政府部門的服務需求和工作量大，大華府一直就有較多的合約工崗位；Robert Half的大華府區域副總巴內特(Trey Barnette)說，近幾年因疫後復甦，各公司的工作量加重，對人力的需求上漲，其中有許多崗位需要特殊技能和專業知識，部分公司也會首先以合約工招聘，而後再衡量開設全職崗位的可能性及必要。

該報告指出，目前大華府雇主平均需要11周來填補一個職位空缺，時間較長的主要原因是應聘者少，82%的華府經理表示，現階段經驗豐富的專業人才很難找，一般來說，從申請到取得工作機會，平均要經歷四輪面試 ，除了專業技能和知識，面試管會考察應聘人對該公司的了解程度、面試表現是否得體、對工作內容是否有目標和熱情。

數據顯示，大華府目前的失業率為3.5%，科技以及金融會計領域對全職人員的需求最高，職缺比率分別達64%和62%。

雖然許多雇主表示會陸續增設崗位，但大華府近期將畢業的學生仍面臨許多壓力，尤其2022年底至2023年初科技行業的裁員潮，令不少應屆生望而卻步，一方面希望找到工作能展現才華，另一方面又擔憂自己能力有限，以新人姿態工作恐不久會被裁掉。

喬治華盛頓大學(GW)數據分析專業的留學生姚希寧最近找工作壓力很大，「以為疫情 結束後找工作會稍微容易，但仍然處處碰壁」，她說，由於疫情期間實習機會很少，今年夏天即將畢業，她至今仍缺乏實習經驗，求職過程中競爭力減弱，「雖然公司雇主們計畫增加崗位，但多數機會對工作經驗的要求較高，針對剛畢業學生的機會不多，加上身分限制，難度就更大，感覺有些力不從心。」