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華府餐車管理修正案 擬簡化執照核發

記者張筠／華盛頓報導
華府市議會近日提出「餐車合法化」提案，計畫簡化經營執照的核發流程。（記者張筠 / 攝影，檔案照）
華府市議會近日提出「餐車合法化」提案，計畫簡化經營執照的核發流程。（記者張筠 / 攝影，檔案照）

華府市議會近日提出「2023年餐車管理修正提案」，計畫將餐車商販合法化，免除餐車業主們當前未繳清的罰單，並讓業主更容易取得營業執照。

華府市議員納多(Brianne Nadeau)和市議會主席門德爾松(Phil Mendelson)共同提出「2023年餐車管理修正提案」(Street Vendor Advancement Amendment Act of 2023)，納多表示，將餐車商販合法化能減省警務資源，「街道邊的商販管理沒必要消耗警力，市府可通過更完善的執照核發流程來規範道路秩序和商業環境」，該提案將允許市府證照核發人員負責餐車商販的執法。

此外該提案也將免除業主們現有的罰單，減輕他們的經濟負擔，並更新人行道區域畫分的規定，讓餐車業主們的經營環境更大更靈活，在後疫情時代有新的開始；此前納多也曾提出類似草案，稱餐車證照的申請太複雜且成本過高，加大業主的經營難度，導致他們不得不在法規中「鑽漏洞」，反而收到更多罰單，造成惡性循環。

在華府市中心經營餐車的業主迪阿斯(Eloisa Diaz)過去四年背負極大壓力，「常常要和警方對峙，他們總是檢查營業執照，但市府核發流程進度緩慢，經營陷入兩難」，因為業者一方面要為疫後生意難做而憂愁，一方面還要面對執法人員的刁難。

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