大華府竊車頻發 去年平均每周10宗 馬州將立法防範

大華府各地竊車案件在疫情 後頻繁發生，馬州 喬治王子郡(Prince George’s County)2022年平均每周就有十起，警方2日逮捕五名用USB充電線盜車的青少年，另有一名成年男子因屢次偷車，2日認罪被判20年監禁。

執法官員表示，有鑑於此，馬州將推出「防詐騙及腐敗組織法」(RICO)，專門防範各種有組織的犯罪，並提供更全面的執法指導。

喬治王子郡警方表示，2日上午五名青少年因用USB充電線盜竊一輛現代(Hyundai)汽車 而被捕，該郡在不足一個月內多達八名青少年因偷車被抓，他們的作案手法類似，警方表示，近期社交平台上也有很多關於用USB線盜車的內容，導致越來越多年輕人受負面影響，案件迅速增加，甚至防不勝防。

警方數據顯示，喬治王子郡2019年的盜車案件不到100起，但疫情期間驟增，至今仍在上升，2022年該郡平均每周就有十起盜車案，且作案人員多為年輕人。

喬治王子郡檢察官布萊夫布爾(Aisha Braveboy)表示，盜車人員已形成一個網絡，為打擊犯罪源頭和幕後組織，馬州立法者正在推動「防詐騙及腐敗組織法」，該郡副檢察官派樂(Perry Paylor)說，該法將為各郡提供更全面的執法指導，包括完善刑事懲處和民事訴訟的程序和機制。

布萊夫布爾說，很多成年人給青少年提供槍枝，讓他們在盜車時更具威脅性，而他們偷來的車可能被用於其他犯罪，也可能零件拆分，賣入黑市，目前需求量最高的汽車零件包括催化轉換器(catalytic converters)和安全氣囊。

布萊夫布爾說，這不僅是盜車問題，更涉及槍枝暴力，「我們必須了解為何犯罪團夥專找青少年，他們又是如何接觸、拉攏年輕人犯案的……，尤其青少年不能購買槍枝，此類犯罪肯定有幕後操縱。」

布萊夫布爾宣布新法案前不久，剛公布24歲男子羅賓森的裁決，他2020年8月10日通過交友軟體將受害者騙出來，再盜竊其車輛，羅賓森此前在蒙郡和喬治王子郡有多次被捕紀錄，他2月2日認罪，判處20年監禁。