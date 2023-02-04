我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

大華府竊車頻發 去年平均每周10宗 馬州將立法防範

記者張筠／馬州報導

大華府各地竊車案件在疫情後頻繁發生，馬州喬治王子郡(Prince George’s County)2022年平均每周就有十起，警方2日逮捕五名用USB充電線盜車的青少年，另有一名成年男子因屢次偷車，2日認罪被判20年監禁。

執法官員表示，有鑑於此，馬州將推出「防詐騙及腐敗組織法」(RICO)，專門防範各種有組織的犯罪，並提供更全面的執法指導。

喬治王子郡警方表示，2日上午五名青少年因用USB充電線盜竊一輛現代(Hyundai)汽車而被捕，該郡在不足一個月內多達八名青少年因偷車被抓，他們的作案手法類似，警方表示，近期社交平台上也有很多關於用USB線盜車的內容，導致越來越多年輕人受負面影響，案件迅速增加，甚至防不勝防。

警方數據顯示，喬治王子郡2019年的盜車案件不到100起，但疫情期間驟增，至今仍在上升，2022年該郡平均每周就有十起盜車案，且作案人員多為年輕人。

喬治王子郡檢察官布萊夫布爾(Aisha Braveboy)表示，盜車人員已形成一個網絡，為打擊犯罪源頭和幕後組織，馬州立法者正在推動「防詐騙及腐敗組織法」，該郡副檢察官派樂(Perry Paylor)說，該法將為各郡提供更全面的執法指導，包括完善刑事懲處和民事訴訟的程序和機制。

布萊夫布爾說，很多成年人給青少年提供槍枝，讓他們在盜車時更具威脅性，而他們偷來的車可能被用於其他犯罪，也可能零件拆分，賣入黑市，目前需求量最高的汽車零件包括催化轉換器(catalytic converters)和安全氣囊。

布萊夫布爾說，這不僅是盜車問題，更涉及槍枝暴力，「我們必須了解為何犯罪團夥專找青少年，他們又是如何接觸、拉攏年輕人犯案的……，尤其青少年不能購買槍枝，此類犯罪肯定有幕後操縱。」

布萊夫布爾宣布新法案前不久，剛公布24歲男子羅賓森的裁決，他2020年8月10日通過交友軟體將受害者騙出來，再盜竊其車輛，羅賓森此前在蒙郡和喬治王子郡有多次被捕紀錄，他2月2日認罪，判處20年監禁。

馬州 疫情 汽車

上一則

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

下一則

芝按摩店華女遭男客刺頸命危 西語裔嫌犯逃逸

延伸閱讀

單身擁房率 馬州女高於男 男女差距全美第2高

單身擁房率 馬州女高於男 男女差距全美第2高
馬州2024財年630億預算草案 聚焦解決貧困

馬州2024財年630億預算草案 聚焦解決貧困
馬州首位非裔州長上任 摩爾盼消除族裔財富差異

馬州首位非裔州長上任 摩爾盼消除族裔財富差異
NBA／詹姆斯不老傳奇 20年交手8對父子檔

NBA／詹姆斯不老傳奇 20年交手8對父子檔
支持率77% 馬州州長霍根卸任 獲民主黨人、無黨派高度肯定

支持率77% 馬州州長霍根卸任 獲民主黨人、無黨派高度肯定

熱門新聞

警方公布尼科爾斯本月初被警方毆打致死的視頻，事發當時為20：35。（視頻截圖）

曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂

2023-01-27 20:42
佛州一名9歲女童在校車上被圍毆，周遭學生旁觀。（取材自Instagram影片）

佛州9歲女孩校車內遭痛毆影片曝光…無人阻止 司機、助理也不管

2023-02-03 00:16
36歲的劉麥可雖已入獄，仍一心想著報復前妻父母。(威爾郡警長辦公室)

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

2023-02-03 10:58
「智慧家電」經常成為駭客入侵的目標，連智慧檯燈都可能成為漏洞。（CBS）

許多人不自知「全都露」駭客入侵智慧家電看光光

2023-02-01 23:14
多名大通銀行的芝城商家用戶，近日都遭遇詐騙損失不少金錢。(pexels)

銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失

2023-01-30 10:31
尿在水罐裡的Lucio Catarino Diaz。（FOX）

清潔工尿尿在桌上水瓶內 致13女染疱疹

2023-02-01 15:25

超人氣

更多 >
為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的
原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中
「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇
威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母
狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有

狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有