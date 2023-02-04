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中華民國國寶步槍 陳列美國槍械博物館

記者王福權／維州報導
美國槍械博物館收藏逾3000把珍貴名槍。（記者王福權／攝影）
美國槍械博物館收藏逾3000把珍貴名槍。（記者王福權／攝影）

美國全國步槍協會的槍械博物館(NRA National Firearms Museum)收藏逾3000把珍貴名槍，85個展廳吸引全世界槍械愛好者造訪，其中珍貴的中華民國百年國寶劉氏半自動步槍(General Liu rifle)，也是館內展品之一。

全世界目前僅剩五把劉氏半自動步槍，除了該博物館陳列的一把外，另四把下落不明，很可能為骨董收藏家們擁有，而美國槍械博物館收藏的這把，是中國二戰前最接近自力製造生產的自動裝填步槍，如今已有百年歷史。

早在1901年美國陸軍就公開徵選半自動步槍，直到1936年才正式定型M1 Garand半自動步槍，在此期間，美國軍方測試世界各地的樣槍，包括中國漢陽兵工廠將軍劉慶恩1918年製造的半自動步槍。

劉慶恩生於1896年10月10日，原籍廣東客家，寄籍四川德陽。成年後畢業於廣東水陸師學堂。1896年隨將軍劉永福參加「台南之戰」，在戰爭中腿部受傷。後來受聘於湖北槍砲廠任技工，後來由湖北省保送赴日本留學，他在日本加入同盟會，孫中山任臨時大總統後，遂委派劉慶恩爲漢陽兵工廠第一任總辦。

劉氏半自動步槍是在二次世界大戰之前，中國最接近自力製作生產的自動裝填步槍，如今這把稀世珍寶的劉氏半自動步槍，為民眾提供更完整的歷史視野，並帶出劉慶恩的傳奇故事。

劉氏半自動步槍上漢陽兵工廠製字樣。（記者王福權／攝影）
劉氏半自動步槍上漢陽兵工廠製字樣。（記者王福權／攝影）

該博物館展廳按美國歷史時間排列，從最早的新大陸時期，到獨立戰爭、西進運動、南北戰爭，直到後來的一次大戰、二次大戰、韓戰、越戰、波斯灣戰爭，也有警槍、獵槍、運動槍枝的專門展櫃，還有專門介紹玩具槍的展區，「好萊塢展區」展示超過120把曾在經典電影或電視劇中所使用的槍械。

館藏最著名的是一把黃金、象牙裝飾的格雷斯(W.R. Pape)雙筒手槍，典型的英式傳統槍枝裝飾，加上精緻的鍍金以及象牙雕刻，使其成為槍械中的精品；館內還藏有許多名人所屬槍枝，如美國軍事將領麥克阿瑟的手槍、總統艾森豪鍾愛的獵槍、查理斯王子的氣槍等。

博物館每天上午9時至下午4時免費開放，地址：11250 Waples Mill Rd, Fairfax, VA 22030，詳情：https://bit.ly/3jvLtz2

館藏的中華民國百年國寶劉式步槍是全世界僅有的五把槍之一。（記者王福權／攝影）
館藏的中華民國百年國寶劉式步槍是全世界僅有的五把槍之一。（記者王福權／攝影）

博物館 日本 中華民國

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