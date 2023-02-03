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美京會長交棒 李志翔：我的成就因站在前輩肩上

記者張筠／馬州專訪
美京華人活動中心是蒙郡政府信賴且長期合作的夥伴，李志翔(左)與艾瑞奇(右)私下也是很好的朋友。（記者張筠／攝影）
美京華人活動中心是蒙郡政府信賴且長期合作的夥伴，李志翔(左)與艾瑞奇(右)私下也是很好的朋友。（記者張筠／攝影）

2002年五位30多歲的華人義工在馬州蒙郡(Montgomery County)成立了美京華人活動中心(CCACC)，其中一位就是李志翔，他1日卸下了十年的會長職務，將重任交棒傳承。

「我其實只是站在前輩的肩膀上，專注做好協調工作」，李志翔謙虛表示，雖然是聯合創始人之一，但成立中心是李潮的主意，「在中心發展最開始的25年，我們也經歷很多辛苦，但主要都是前輩們在承擔重任」，他榮幸參與其中。

李志翔帶領該中心從「風華三十」邁入「茁壯四十」，在他看來，最重要的是「把對的人放在對的位置」，該中心近日為李志翔舉行交棒儀式和年會慶祝，許多部門同仁都感謝李志翔的帶領和教導，稱讚他「獨具慧眼」，李志翔笑稱，「我最大的長處就是給人空間，讓每位義工可以做自己，在奉獻的同時收穫快樂和意義。」

美京華人活動中心近日舉行年會，並為李志翔慶祝卸任儀式。（記者張筠／攝影）
美京華人活動中心近日舉行年會，並為李志翔慶祝卸任儀式。（記者張筠／攝影）

許多義工從中心成立至今仍在默默奉獻，中心發展也曾面臨許多困難，比如管理層在商討決策的時候，面對大小事情，要保守還是要放手一搏，都需要很多溝通和理解，「很多事情我們不懂，但每個人用心努力在學習」，這就是最難能可貴之處。

李志翔憑藉自己過去開辦公司的經驗，發揮在收購方面的長處，帶領CCACC買下博雅苑以及博翊館，他表示，CCACC忠於服務社區，不論男女老少或族裔，尤其疫情期間該中心施打8000多劑疫苗，真正深入社區關懷弱勢群體，該服務受到蒙郡政府的極大肯定。

「CCACC從來不投機取巧，我們拿了政府的資金，絕對會用心做事」，如今CCACC也成為蒙郡政府最信任的社團之一，李志翔和蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)私下也是很好的朋友。

關於退休後的計畫，李志翔表示，中心還有許多未完成的事情，包括成立藥房、擴展廚房等，「可以卸下行政壓力，但也將盡力協助新會長孫文影」，在他看來，一個人不要在某個職位上太久，這樣才有利於組織的發展與活力，才能培養新成員，激發新觀點，社區才能成長獲益。

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