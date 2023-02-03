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華府捷運站槍響 64歲員工中彈身亡

記者張筠／華盛頓報導

2023年初始，華府就接連發生致命槍擊案，2月1日首都捷運局(Metro)的一名員工被槍殺，另有三人受傷，警方已逮捕嫌疑男子，但作案動機仍不明，捷運局官員悼念雇員，同時呼籲民眾近期能對運輸服務保持耐心，支持捷運局工作。

警方表示，該槍擊案1日上午9時發生於Potomac Ave地鐵站，31歲的嫌疑人托特曼(Isaiah Trotman)已被逮捕，面臨一級謀殺、綁架、持危險武器襲擊他人等指控。

華府警察局首席執行助理班尼狄克(Ashan Benedict)說，托特曼開槍前，曾在一輛Metrobus上與乘客「發生一系列衝突」，後來托特曼跟隨一名乘客下車，兩人發生爭執，進入地鐵站前他朝該對方腿部開槍。

「他一邊走一邊揮槍，然後隨機與旁人搭話，顯然有某些事情令他感到不安，他的情緒顯得很激動」，班尼狄克說，托特曼在地鐵站售票機器旁射傷另一名男子的腿部，然後跑向地鐵月台，一名女乘客及兩名捷運局員工遇到托特曼，試圖阻止他，但托特曼反向他們開槍，其中一人不幸中彈死亡。

捷運局隨後證實，64歲員工庫寧翰(Robert Cunningham)當場死亡，他是一名電力系統的技師，捷運局董事會主席斯摩伯格(Paul Smedberg)代表全體員工悼念庫寧翰，「他超然勇敢的行為，目的是給民眾創造一個良好的通勤環境，但沒想到演變成悲劇。」

托特曼之後試圖擠進一班列車，但隨即由乘客們制伏，最終被捕，此案一共有一人死亡，兩人腿部中槍，第三人手指受傷。

警方後來在鐵軌上發現托特曼的作案槍枝，仍在調查其動機，捷運局總經理克勞克(Randy Clarke)呼籲民眾近幾天搭乘大眾交通工具時能有更多耐心，「捷運局員工仍在努力走出悲傷」，他也提醒民眾若觀察到任何異樣，要及時與捷運局員工或警方反映。

庫寧翰的同事說，庫寧翰不僅照顧家人，關心朋友，他在平時的工作中也盡力維護社區，連陌生人他都會盡力保護。

克勞克稱此案為槍枝暴力的又一證明，近半年華府捷運局增添了25%至30%的警員，也增聘了專門應對心理健康危機的人員，此外也加裝監控器並升級系統，但仍無法免除悲劇。

此事令大華府民眾更不敢乘地鐵外出，住在波多馬克地鐵站附近的留學生張Chloe說，以前是擔心疫情，現在感覺公共場合沒有一處是安全的，「父母本來就很擔心我在美國的安危，平時我還安慰勸導他們不用擔心，現在這種案件發生後，我自己都無法放心了。」

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