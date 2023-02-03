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維州教育廳系統錯誤 公校資金多算逾2億元

記者張筠／維州報導

維州州長楊京(Glenn Youngkin)日前承認，由於維州教育廳(VDOE)的系統出錯，各地公校系統以為他們收到資金會比實際多了2億，對此楊京敦促立法者提高州府系統的工作效率和準確度，避免未來再出現類似情況，此事也招來民代罵聲。

維州教育廳線上工具一直幫助各地公校系統計算他們從州府可獲得的資金，但上周爆出該系統算法有誤，導致州教育廳給各地K-12年級學校估計的經費「過於慷慨」，楊京表示，「計算結果比實際相差甚遠，各公校誤以為他們能拿到比實際分發的資金高出2億100萬元。」

此事在楊京提交新財年預算後不久曝光，「這令我更失望」，楊京要求立法者們本周在審核預算報告時，要提高準確度，注意細節，整合必要的資源修正錯誤並避免再犯。

維州教育廳公關主任派爾(Charles Pyle)說，州府有多個資金帳戶，不幸的是其中一個帳戶的算法公式出錯，在計算公校系統支出時，有幾個項目未納入，為讓各公校不會因為實際收到經費比估計低太多，立法者將從2023和2024財年的預算中撥一部分靈活款項，作為協調教育相關事務經費。

不過此事也招來罵聲，轄區為威廉王子郡的維州州參議員麥可派克(Jeremy McPike)稱此無法接受此錯誤，「2億多元資金不是一個算法錯誤就能解釋的」，尤其許多公校仍在從疫情中恢復，本就面臨教師不足、校車服務緊缺等挑戰，如今州府的資金又少了2億元，威廉王子郡公校系統將相應損失1100萬元資助，衝擊很大。

對此共和黨州眾議員奈特(Barry Knight)說，州眾議會近期將與各公校官員協談，確保每所學校都平等的獲得支持，讓師生盡快適應疫後的新教學生態。

公校 教育 維州

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