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農曆新春家庭文化節 藝博館剪紙、書法…寓教於樂

記者張筠／華盛頓報導
大熊貓是文化節現場最受歡迎的「合影明星」。(記者張筠╱攝影)
大熊貓是文化節現場最受歡迎的「合影明星」。(記者張筠╱攝影)

華府史密森尼協會美國藝術博物館(Smithsonian American Art Museum)近日和中國駐美大使館、南韓文化中心共同舉行「農曆新春家庭文化節」，現場除了有大型表演，還有傳統剪紙、書法教學、面具彩繪、賀卡與燈籠手工等，與會的華裔家庭表示，這場活動寓教於樂，收穫豐富。

美國藝術博物館表示，該文化節旨在呈現華府的多元文化，邀請各族裔了解亞洲的農曆新春，活動重點推介中國和南韓的傳統表演及民俗藝術，全天的表演包括中國舞龍舞獅、南韓擊鼓舞蹈、中國舞團帶來的互動表演等，各色文化攤位有中國的捏麵人體驗、書法教學、拓印藝術、木刻示範等，南韓文化中心也帶來傳統的民間遊戲、韓服體驗等。

南韓擊鼓舞蹈獲得現場觀眾熱烈掌聲。(記者張筠╱攝影)
南韓擊鼓舞蹈獲得現場觀眾熱烈掌聲。(記者張筠╱攝影)

華府華人博物館(Chinese American Museum)也參加了展覽，除向民眾分發「福」字和門神春聯，也派出大熊貓與訪客合照，該館館長Jenny Liu說，所有的福字都從上海道教協會寄來，「送福到每家，讓主流社會更深刻感受中國文化」，她說，大部分美國民眾對中國福字並不了解，「但解釋後多數家庭都開心接受，且迫不及待想回家貼在門上」，當天發出近萬幅「福」字。

美國藝術博物館舉行農曆新春家庭文化節，邀請大華府社區認識亞洲文化，共慶兔年。(記...
美國藝術博物館舉行農曆新春家庭文化節，邀請大華府社區認識亞洲文化，共慶兔年。(記者張筠╱攝影)

Jenny表示，相較去年在甘迺迪中心舉辦的新春慶祝，今年活動集中在一天，氣氛更加熱鬧，加深民眾對亞洲春節文化的印象。

民眾認真體驗中國的拓印文化。(記者張筠╱攝影)
民眾認真體驗中國的拓印文化。(記者張筠╱攝影)

帶著兩個孩子來參加活動的陸欣榮一家是第一次參加此活動，夫妻兩人來自安徽，但四歲和五歲半的兩個孩子還從未到過中國，「剛好帶他們體驗中國文化，我們家長自己不會書法、剪紙，但樂於看到孩子們嘗試。」

文化節現場有書法體驗、福字繪畫等活動，華裔家長稱寓教於樂。(記者張筠╱攝影)
文化節現場有書法體驗、福字繪畫等活動，華裔家長稱寓教於樂。(記者張筠╱攝影)

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