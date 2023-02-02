馬州蒙郡反仇恨 撥款80萬強化保安 逾90單位受益

蒙郡公校系統近一個月已發生四宗與仇恨相關的案件，Magruder高中上周出現反猶塗鴉。(Magruder高中提供)

馬州族裔最多元的蒙郡(Montgomery County)近日啟動「反仇恨資助」計畫，該郡將撥款80萬元，重點幫助宗教團體和非營利組織加強安全措施，因應近幾個月持續增長的仇恨案件。

蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)說，仇恨犯罪 和歧視 問題已頻繁且嚴重到不容小覷的程度，必須有具體行動來因應，「很遺憾我們要斥資應對如此問題，本可用於解決住房資源、交通建設的資金，現在不得不用於應對仇恨犯罪，但也慶幸蒙郡仍有能力並及時處理，不讓情況惡化。」

蒙郡郡議會主席葛萊斯(Evan Glass)說，近幾年針對亞裔、猶太 人等群體的仇恨犯罪頻繁在蒙郡發生，警方在過去幾個月內平均每月處理近12起歧視案件，「平均三天就有一宗歧視，導致蒙郡居民每天生活在惶恐中」，他計畫成立蒙郡「反仇恨小組」(anti-hate task force)。

根據郡府規定，可以申請該資助項目的非營利組織和宗教機構(faith-based organization)，須證明曾受仇恨犯罪所害，或者遭攻擊的風險較高，郡府將撥款給這些機構，協助提升安保系統，包括加裝監控攝像機等，郡府預計全郡逾90個組織將獲益。

艾瑞奇說，蒙郡「反仇恨資助」計畫不會完全解決或根除仇恨犯罪，蒙郡仍不可避免此類問題，但這將幫助各社區和組織更好的保護自己，「消滅仇恨犯罪的唯一方法是勇敢的站出來對抗仇恨情緒，不再沉默或容忍。」

該計畫的資金來自2022財年預算，蒙郡應急管理及國土安全部門主任哈吉森(Luke Hodgson)說，2022財年郡府已收到108份相關資助申請，其中超過一半組織曾遭仇恨犯罪，艾瑞奇說，新財年斥80萬元將加強對各社區的保護。

在郡府宣布此計畫的不足一周前，蒙郡Magruder高中出現「反猶塗鴉」(antisemitic graffiti)，這是2023年截至目前蒙郡公校系統(MCPS)發生的第四起仇恨案件，另外三所高中也曾出現「萬字符」，令家長和教師非常不安；去年12月，蒙郡Walt Whitman高中校門口也有反猶標誌。

除了學校環境，社區裡也頻繁發生歧視案件，1月25日一名猶太男子在蓋城(Gaithersburg)逛超市時，突然被人攻擊，警方後來定此案為仇恨犯罪，去年11月Bethesda Trolley Trail附近出現反猶塗鴉和「白人至上主義」的信息，該區域去年8月也出現類似事件。