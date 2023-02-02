華府男槍殺竊車少年 法官不准保釋

華府 政府職員路易斯(Jason Lewis)1月初試圖制止車輛被盜時，槍殺13歲青少年布萊克(Karon Blake)，警方1月31日以二級謀殺罪將其逮捕，路易斯不認罪，並稱他一生的工作都與協助青少年的成長有關，法官隨後裁定不准路易斯保釋。

1月7日清晨4時左右，41歲的路易斯看到布萊克試圖闖入他的車輛，因此向其開槍，最終布萊克在醫院不治；警方1月31日逮捕路易斯，指控他二級謀殺罪，華府高等法院負責治安的法官派普(Judith Pipe)表示，「拋開案件不說，路易斯從各方面看都是正直的人，他的一生對社區和身邊民眾做了很多貢獻」，但由於該案的諸多細節令人擔憂(especially concerning)，且路易斯是導致布萊克死亡的「直接攻擊者」(first aggressor)，因此派普裁決他不得保釋。

路易斯是華府公園局(Department of Park and Recreation)的長期雇員，且是四個孩子的父親，他對檢方指控不認罪，其代表律師史密斯(Lee A. Smith III)在聲明中稱，路易斯沒有犯罪且是無辜的，「路易斯一生的工作都是在支持和協助華府青少年們的成長，布萊克的死也令他悲痛欲絕，他也向布萊克家人致哀」；案發當天警方到場時，看到路易斯正替中槍的布萊克實行心肺復甦(CPR)。

史密斯在法庭上請求法官，將路易斯終身為華府居民和孩子付出納入考慮，「過去18年他在工作中盡職盡責，目的就是為避免類似今天這樣的悲劇發生」，路易斯一年半前曾在市府為打擊青少年犯罪的一場遊戲活動中受訪，他說，「孩子們需要有益的活動來充實生活，他們的思想需要被正確的事務填滿，才能減少青少年犯罪」，史密斯稱，路易斯向來重視青少年們的思想和健康，也對自己的工作非常熱誠。