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槍殺竊車青少年 華府男被控二級謀殺

記者張筠／華盛頓報導
13歲的布萊克1月7日因試圖盜竊車輛，被路易斯槍殺。（華府警方提供）
13歲的布萊克1月7日因試圖盜竊車輛，被路易斯槍殺。（華府警方提供）

華府男子路易斯(Jason Lewis)1月初因看到13歲的青少年布萊克(Karon Blake)試圖偷車而朝其開槍，導致布萊克中彈身亡，市府1月31日以二級謀殺罪逮捕路易斯；案發當時的更多細節也因此公諸於眾，引發社區熱議。

該案發生於1月7日清晨4時，路易斯當時看到布萊克試圖闖入附近車輛，因此向他開槍，警方到場時，看到路易斯在替布萊克實施心肺復甦(CPR)，雖經送醫布萊克仍不治。

根據警方1月31日的逮捕文件，路易斯槍指布萊克時，布萊克大喊「對不起，拜託不要開槍，我只是個孩子」；華府警長康提(Robert Contee)表示，根據警方與路易斯的面談調查，路易斯1月7日清晨4時聽到門口有奇怪的動靜，像有人企圖破門而入，因此拿著槍到前門庭院查看究竟。

不過康提說，根據附近的監控錄像，路易斯當時首先向一輛起亞(Kia)開槍，車內坐著布萊克的兩個夥伴，第一聲槍響後，原本朝著起亞車奔跑的布萊克隨即改變方向，轉往路易斯的方向跑。

「或許布萊克在逃跑的時候根本不知道路易斯拿著槍」，康提表示，第一聲槍響後發生了一連串事情，令人唏噓；但康提也表示，監控錄像證明布萊克和另外兩名同夥當天確實闖入別人車輛，同夥駕駛的起亞車輛也是偷來的贓車，布萊克遭槍擊後，另外兩人棄車逃逸。

社區監控記錄了此案細節，7日清晨約3時37分，涉案的起亞車輛出現在路易斯的社區，有兩人下車後，拿著手電筒試圖撬開其他車輛，其中包括路易斯的Audi A8L；3時39分左右路易斯出門大喊「你們做什麼？」其中一人立即逃回車上，並開始倒車，與此同時路易斯向該車輛開槍。

今年41歲的路易斯是華府公園局(Department of Park and Recreation)的長期雇員，在警方公布他的身分之前，部分官員和民眾要求調查更透明，布萊克的祖父也表示，沒有任何財產值得用性命換取，要求執法人員追究作案人員；華府市議員派克(Zachary Parker)也說，案發將近一周後才宣布控罪，處理進度過慢，令人難以信服，要求執法部門解釋，確保執法公正。

華府 槍擊

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