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男童開槍 維州Richneck小學關閉近月重啟 禁帶書包到校

記者張筠／維州報導

維州六歲男童射傷教師案已近一個月，停課多時的紐波特紐斯市Richneck小學終於在1月30日重啟，該校新任的行政官員林枝(Karen Lynch)表示，學校已實行新的安全措施，要求學生不可帶書包，近期也會有警方到校確保安全。

紐波特紐斯市公校教委上周表決罷免公校教育總監派克(George Parker III)，2月1日(今)是他任職最後一天，而涉案男童也被曝，就讀幼稚園時曾扼住老師喉嚨。

紐波特紐斯市(Newport News)警方1月30日到場監督校園環境，該市警長德魯(Steve Drew)表示，返校第一天多數學生都面帶笑容，很期待回來，「我們的目標是讓學校生活盡快恢復原樣，確保校內秩序」，警方不會給師生施加壓力，「目前看來孩子們都很配合執法人員的工作。」

Richneck小學要求學生返校時不得帶書包，因學校會給每名學生提供一個空書包，若學生要帶午餐到校，入校時須接受金屬探測儀的檢查；該校已加裝兩個金屬探測儀。

林枝表示，學校重開的第一周會限制訪客，讓教職員與學生適應新規定，此外，家長不得進入課堂，送學生到校的家長須出示證件並接受檢查。

這起槍擊案發生在1月6日，該校一名六歲男童用母親的合法槍枝，將教師澤溫爾(Abby Zwerner)射致重傷，學校因此關閉近一個月，目前澤溫爾已回家休養，並提告紐波特紐斯市公校，稱公校官員不重視師生安全，對潛在威脅多次置之不理，導致悲劇。

社區民眾也因此要求派克下台，該公校教委1月25日以5-1的投票結果決定罷免派克，2月1日是他最後一天任職；Richneck小學的助理校長伊波尼·派克(Ebony Parker)在1月25日也主動辭職。

有家長表示，有了新的領導層，比較不會擔心孩子在校安全，但也有民眾說，看到孩子們需要在有這麼多警察的環境中才能平安，一方面雖然較安心，但另一方面也很心寒。

紐波特紐斯市教育協會(Newport News Education Association)主席葛福斯(James Graves)1月30日受訪時說，該組織成員曾向他匯報稱，這名六歲男童曾在幼稚園時期「扼住一名教師的喉嚨」(choke a teacher)，對此男孩家庭律師「不予置評」。

波特 公校 教育總監

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