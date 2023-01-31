維州花式滑冰才子 全美錦標賽奪冠

馬里寧29日在全美滑冰錦標賽中奪冠。（美聯社）

維州 費郡(Fairfax County)維也納市(Vienna)的18歲高中生馬里寧(Ilia Malinin)，因去年成功做出四圈半迴轉跳而享有「四圈半跳才子(quadgod)」的稱號，近日他在全美滑冰錦標賽(US Championships Figure Skating)中奪冠，再度成為世界焦點。

馬里寧2022年9月在美國秋季國際經典賽中成功作出艾克索四圈半迴轉跳，成為世界第一人，今年1月29日，年僅18歲的他代表「Washington Figure滑冰俱樂部」參與在加州 SAP Center舉行的全國比賽。

馬里寧在自由滑冰(free skate)決賽中首先挑戰了他那經典但難度極高的四圈半迴轉跳，結果失敗，後來他改變方案，選擇穩紥穩打，成功作出勾手三周跳(triple Lutz jump)、三周半跳(triple Axel jump)的連續跳躍等動作，最終以單手側手翻收尾，總分287.74，奪得金牌，第二、三名分別是Jason Brown和Andrew Torgashev。

馬里寧是維州Marshall高中的12年級生，他表示，雖然四圈半迴轉跳沒有成功，但從經驗中學習非常關鍵，「每次滑冰都會遇到高低起伏，重要的是馬上克服，立即調整好狀態面對後面的挑戰」；本次勝利將帶領馬里寧再向2026年冬季奧運 會邁進一步。