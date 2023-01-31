我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡歌宣布「我當爸爸啦」 曝老婆身分 母女平安

尼科爾斯案：被警察打死之前 他的17歲滑板青春

維州花式滑冰才子 全美錦標賽奪冠

記者張筠／維州報導
馬里寧29日在全美滑冰錦標賽中奪冠。（美聯社）
馬里寧29日在全美滑冰錦標賽中奪冠。（美聯社）

維州費郡(Fairfax County)維也納市(Vienna)的18歲高中生馬里寧(Ilia Malinin)，因去年成功做出四圈半迴轉跳而享有「四圈半跳才子(quadgod)」的稱號，近日他在全美滑冰錦標賽(US Championships Figure Skating)中奪冠，再度成為世界焦點。

馬里寧2022年9月在美國秋季國際經典賽中成功作出艾克索四圈半迴轉跳，成為世界第一人，今年1月29日，年僅18歲的他代表「Washington Figure滑冰俱樂部」參與在加州SAP Center舉行的全國比賽。

馬里寧在自由滑冰(free skate)決賽中首先挑戰了他那經典但難度極高的四圈半迴轉跳，結果失敗，後來他改變方案，選擇穩紥穩打，成功作出勾手三周跳(triple Lutz jump)、三周半跳(triple Axel jump)的連續跳躍等動作，最終以單手側手翻收尾，總分287.74，奪得金牌，第二、三名分別是Jason Brown和Andrew Torgashev。

馬里寧是維州Marshall高中的12年級生，他表示，雖然四圈半迴轉跳沒有成功，但從經驗中學習非常關鍵，「每次滑冰都會遇到高低起伏，重要的是馬上克服，立即調整好狀態面對後面的挑戰」；本次勝利將帶領馬里寧再向2026年冬季奧運會邁進一步。

維州 加州 奧運

上一則

國務院秋季實習計畫 2/10截止報名

下一則

世報線上燈謎會2月12日截止 大獎等你拿

延伸閱讀

維州、馬州近1/4高中生吸菸 高於全美平均

維州、馬州近1/4高中生吸菸 高於全美平均
維州費郡 1月31日啟動免費中文報稅服務

維州費郡 1月31日啟動免費中文報稅服務
波特那律師事務所 談馬州和維州年輕司機經常犯的錯誤

波特那律師事務所 談馬州和維州年輕司機經常犯的錯誤
維州擬收緊芬太尼執法 銷售製造列殺人罪

維州擬收緊芬太尼執法 銷售製造列殺人罪
維州州長楊京擬禁學校刻意隱瞞或延遲通知獲獎

維州州長楊京擬禁學校刻意隱瞞或延遲通知獲獎

熱門新聞

警方公布尼科爾斯本月初被警方毆打致死的視頻，事發當時為20：35。（視頻截圖）

曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂

2023-01-27 20:42
多名大通銀行的芝城商家用戶，近日都遭遇詐騙損失不少金錢。(pexels)

銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失

2023-01-30 10:31
德州州長艾伯特在就職演說上，提及未來在議會上的優先事項。（FOX 4）

盈餘超過300億 這位州長最大承諾：錢還給納稅人

2023-01-23 11:55
向銀行借款買推特，馬斯克為利息發愁。(美聯社)

耍大牌買推特鑄成大錯? 馬斯克已非全球首富

2023-01-27 15:51
社區民眾留言給被學生射致重傷的教師澤溫爾。美聯社

三度警告男孩有槍 受傷教職員將告公校

2023-01-25 12:24
CNN將於今年底之前永久遷離其位於亞特蘭大市中心的總部位址。(記者林昱瑄／攝影)

CNN總部 年底前遷出亞城市中心

2023-01-24 12:34

超人氣

更多 >
薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅

薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅
懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳

懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳
銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失

銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失
洛市高檔住宅槍案3死4傷 死者皆為年輕女性 兇手在逃

洛市高檔住宅槍案3死4傷 死者皆為年輕女性 兇手在逃
田州5警打死非裔案 第6名警員被停職

田州5警打死非裔案 第6名警員被停職