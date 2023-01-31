國務院秋季實習計畫 2/10截止報名

國務院 近日公布2023年秋季學生實習計畫 ，該帶薪實習機會將促進學生對美國外交事務有更深入的了解，累積工作經驗，了解美國企業文化及實際運作，提升工作技能，並增強溝通能力，該實習計畫報名截至2月10日。

國務院學生實習計畫旨在為各專業的大學生拓展全球視野，學習如何在全球範圍內推進美國利益，發展人脈，獲得對外交業務的經驗和洞察力；申請此項目者須為美國公民 ，GPA成績至少3.2。

該實習計畫的工作包括：參加與美國國務院與外國政府官員的會議、幫忙草擬美國外交政策的報告、支持多邊國際會議活動、協助解釋國務院的工作、促進美國外交政策和增進對美國文化和社會的瞭解等工作。

參與此帶薪工作的實習生將有計畫在美國駐世界各地的大使館和領事館、以及華府各部門辦公室工作，讓學生在外交事務環境中實戰學習。詳細報名資訊及甄選簡章請參考相關國務院實習計畫網站：https://www.heysuccess.com/opportunity/U-S-Department-of-State-Student-Internship-Program-(summer-2023)-45059。