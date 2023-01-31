我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡歌宣布「我當爸爸啦」 曝老婆身分 母女平安

尼科爾斯案：被警察打死之前 他的17歲滑板青春

國務院秋季實習計畫 2/10截止報名

記者王福權／華盛頓報導

國務院近日公布2023年秋季學生實習計畫，該帶薪實習機會將促進學生對美國外交事務有更深入的了解，累積工作經驗，了解美國企業文化及實際運作，提升工作技能，並增強溝通能力，該實習計畫報名截至2月10日。

國務院學生實習計畫旨在為各專業的大學生拓展全球視野，學習如何在全球範圍內推進美國利益，發展人脈，獲得對外交業務的經驗和洞察力；申請此項目者須為美國公民，GPA成績至少3.2。

該實習計畫的工作包括：參加與美國國務院與外國政府官員的會議、幫忙草擬美國外交政策的報告、支持多邊國際會議活動、協助解釋國務院的工作、促進美國外交政策和增進對美國文化和社會的瞭解等工作。

參與此帶薪工作的實習生將有計畫在美國駐世界各地的大使館和領事館、以及華府各部門辦公室工作，讓學生在外交事務環境中實戰學習。詳細報名資訊及甄選簡章請參考相關國務院實習計畫網站：https://www.heysuccess.com/opportunity/U-S-Department-of-State-Student-Internship-Program-(summer-2023)-45059

國務院 實習計畫 美國公民

上一則

哈里斯縣第四區長 在中國城宣誓就職

下一則

維州花式滑冰才子 全美錦標賽奪冠

延伸閱讀

拜登政府傳考慮全面掐斷美國企業對華為供貨

拜登政府傳考慮全面掐斷美國企業對華為供貨
長沙天儀公司回應美制裁：與相關俄公司無業務往來

長沙天儀公司回應美制裁：與相關俄公司無業務往來
土耳其可能發生恐攻 美國4天內2度發出警示

土耳其可能發生恐攻 美國4天內2度發出警示
德州擬禁中國人買房 華裔怒上街

德州擬禁中國人買房 華裔怒上街
俄警告美國：核武裁減條約2026年後恐無以為繼

俄警告美國：核武裁減條約2026年後恐無以為繼

熱門新聞

警方公布尼科爾斯本月初被警方毆打致死的視頻，事發當時為20：35。（視頻截圖）

曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂

2023-01-27 20:42
多名大通銀行的芝城商家用戶，近日都遭遇詐騙損失不少金錢。(pexels)

銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失

2023-01-30 10:31
德州州長艾伯特在就職演說上，提及未來在議會上的優先事項。（FOX 4）

盈餘超過300億 這位州長最大承諾：錢還給納稅人

2023-01-23 11:55
向銀行借款買推特，馬斯克為利息發愁。(美聯社)

耍大牌買推特鑄成大錯? 馬斯克已非全球首富

2023-01-27 15:51
社區民眾留言給被學生射致重傷的教師澤溫爾。美聯社

三度警告男孩有槍 受傷教職員將告公校

2023-01-25 12:24
CNN將於今年底之前永久遷離其位於亞特蘭大市中心的總部位址。(記者林昱瑄／攝影)

CNN總部 年底前遷出亞城市中心

2023-01-24 12:34

超人氣

更多 >
薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅

薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅
懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳

懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳
銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失

銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失
洛市高檔住宅槍案3死4傷 死者皆為年輕女性 兇手在逃

洛市高檔住宅槍案3死4傷 死者皆為年輕女性 兇手在逃
田州5警打死非裔案 第6名警員被停職

田州5警打死非裔案 第6名警員被停職