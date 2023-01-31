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華盛頓亞美愛樂團 新春音樂會饗樂迷

記者王稚融／馬州報導
低音大提琴手伯納爾領銜低音大提琴協奏曲。（記者王稚融 / 攝影）
低音大提琴手伯納爾領銜低音大提琴協奏曲。（記者王稚融 / 攝影）

華盛頓亞美愛樂樂團(WAPO)近日在馬州舉行新春音樂會，指揮音樂家陳詩綸及小提琴教師許淑珍領導16位學員，為蒙郡社區帶來音樂盛宴。

華盛頓亞美愛樂樂團近日舉行新春音樂會，吸引蒙郡愛樂人士參與。（記者王稚融 / 攝...
華盛頓亞美愛樂樂團近日舉行新春音樂會，吸引蒙郡愛樂人士參與。（記者王稚融 / 攝影）

音樂會由湯瑪斯伍頓高中的低音大提琴手伯納爾(Anderson Bernal)領銜，16位學員分第一、二小提琴，中提琴，大提琴和低音大提琴等五組，演奏庫塞維茨基(Serge Koussevitzky)低音大提琴協奏曲第一樂章，以及德沃夏克(Antonin Dvorak)的弦樂小夜曲。

庫塞維茨基是俄羅斯指揮家、作曲家和低音大提琴手，曾長期擔任波士頓交響樂團音樂總監而聞名。他在1902年至1905年間完成該作品，充滿俄羅斯浪漫主義的成熟典範。

德沃夏克則是代表捷克國民樂派的重要音樂家，他的作品充分融合民族主義精神與交響曲的傳統，吸取民歌精華，發揮到管弦樂、合唱、室內樂及歌劇等作品中。弦樂小夜曲分為五個樂章，節奏從抒情到狂放，揚溢思念情人的柔和聲響，特色十足。

本次公演的兩組選曲有一定特色與難度，陳詩綸特邀職業音樂家在每個樂器組跨刀助陣，使整場音樂會更流暢，也讓年輕學員在表演中與音樂家互動學習。

WAPO是2007年8月成立的非盈利慈善組織，旨在提升音樂欣賞、參與社區服務和促進文化多樣性。陳詩綸2016年接任音樂總監兼指揮，以弦樂器為主，WAPO學員的錄取基本門檻是American String Teachers Association’s (ASTA) Certificate Achievement Program (CAP) 4級，經甄試錄取，每年9月到隔年6月，每周六上午10時至12時在華府僑教中心練習，每年舉行冬、春兩場音樂會，目前成員包括16名青少年、一位家長和一位社區朋友。詳情：https://bit.ly/3Du0aJx

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