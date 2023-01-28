馬州蒙郡公校生 濫用藥物嚴重 華裔家長憂心

馬州 蒙郡(Montgomery County)近日公布的一份報告顯示，公校 學生用藥過量的情況日益嚴重，近幾周蒙郡學校開出解毒藥品納洛酮(Naloxone，商品名為Narcan)的次數明顯增加，從去年12月中至今就多達七次，不少華人家長擔憂孩子們在學校受到不良影響。

蒙郡公校系統(MCPS)發言人柏斯特(Jessica Baxter)表示，該公校系統從本學年開始至今，共11次開納洛酮，其中從去年12月中到今年1月中就有七次；納洛酮是一種能在兩至三分鐘內反轉鴉片類藥物對人體影響的解毒劑，一般是透過針筒注射或鼻用噴液。

柏斯特說，藥物濫用不僅發生在學校，社區內更常見，「因此公校、政府和執法人員合作，希望更多提高社會關注，在課堂上增加藥物使用和衛生健康的教育 ，包括濫用芬太尼(fentanyl)的危險，讓年輕人對自身行為負責，在情緒不佳或身體有恙時尋求正規、安全的解決辦法和幫助。」

根據蒙郡警方數據，2022年蒙郡共有48起青少年濫用藥物的案件，遠超2021年的27起；警方表示，最近一起案件發生於銀泉市(Silver Spring)的John F. Kennedy高中，該校24日一名15歲的女學生因芬太尼攝入過量而失去意識，但仍有呼吸，學校為她緊急注射納洛酮，並立刻轉送醫院。

該校另一名學生說，學校裡藥物濫用的情況非常普遍，「幾乎每天都會在廁所看到」。

不少華裔家長對此非常憂心，蒙郡居民陳翊的兒子正讀高中，「美國校園的自由開放有利有弊，近日頻發的校園槍擊案本就讓人心惶惶，藥物濫用、性別族裔等問題更是從未間斷」，他和妻子每天也不敢多問孩子，「兒子正處於青春叛逆期，做父母的不敢多問，怕他厭煩，但我們又很擔心他在學校被其他學生影響，養成不良習慣。」

蒙郡公校系統計畫舉行家長說明會，提升社區對藥物濫用的重視，28日就將在Clarksburg高中舉行座談，邀請專員講解芬太尼的危險，並提供納洛酮的使用培訓。