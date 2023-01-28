蒙郡華裔老人 免費中文保健課報名

馬州蒙郡衛生局亞裔健康促進部與大華府社區健康服務中心，今年上半年聯合推出兩期「老有所樂」華裔 老人保健及社交支持福利 活動，全程中文服務且完全免費，第一期將於2月4日下午開課，地點在希望中文學校波城校區，即起接受報名。

此活動旨在幫助華裔老人排解孤獨，教導保健知識，鼓勵老年人充分利用蒙郡公共福利及健康資源，課程以小班進行，每期只接受25名華裔老人，連續八個周六下午1時至3時活動，每次兩小時，包括一小時講座和一小時文化娛樂。

講座內容涉及老年常見疾病、用藥管理、老年人心理健康、蒙郡政府老年人福利政策及公共服務資源、如何選擇Medicare等；文化活動包括書畫學習及欣賞、健身 舞蹈、太極拳等，也有公民入籍申請知識及實用英語口語教學等。

報名條件：蒙郡居民、60歲及以上、美國公民或綠卡持有者且須參加全部八次活動。報名可登錄：https://bit.ly/3Xjts5y，或致電(240)658-9228。

第一期上課地點為：Winston Churchill High School（11300 Gainsborough Rd, Potomac, MD 20854）。第二期活動將在4月至5月舉行。