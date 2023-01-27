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闊別4年 馬友友創立的絲綢之路合奏團1/29華府公演

記者王福權／維州報導
絲綢之路合奏團29日下午將與吳蠻一起在喬治梅森大學帶來最新表演。(絲綢之路合奏團提供)
絲綢之路合奏團29日下午將與吳蠻一起在喬治梅森大學帶來最新表演。(絲綢之路合奏團提供)

「絲綢之路合奏團」29日下午4時將在喬治梅森大學(George Mason University)藝術中心帶來最新節目「振奮人心的聲音」(Uplifted Voices)，這是琵琶演奏家吳蠻與該合奏團闊別大劇院舞台四年後的首度公演。

吳蠻的藝術成就讓她不僅超越琵琶演奏家的角色，更是傳統音樂家職業生涯的典範，她不僅有深厚的傳統音樂造詣，也是國際公認的現代琵琶音樂權威演奏家，與全球一流樂團、作曲家和演奏家合作，融合戲劇、舞蹈和視覺藝術，帶領琵琶走向國際，擴展觀眾群。

吳蠻的跨界演出被國際音樂界視為「絲路音樂計畫」中的寶貴資產，她2008年曾獲「美國藝術家」大獎，是第一位取得該殊榮的中國傳統音樂家，也是中國首位在白宮演出的藝術家，她是國際公認的「中國音樂使者」。

絲綢之路合奏團的六位音樂家手持東亞琵琶、尺八和笙，中亞塔布拉鼓、巴西編制搖鈴等民族樂器，讓小提琴、大提琴等西洋樂器成了低調的綠葉陪襯，這些象徵不同地域文化的樂器組合賦予絲綢之路新鮮的情感色彩。

吳蠻表示，音樂是人類交流的重要途徑，本次她特別將幾位音樂家介紹給大華府聽眾，期待看到不同文化的樂器交融，通過音樂帶領觀眾從古老的絲綢之路開始，旅行到中亞，然後回到中國，走到今天的社會。

絲綢之路合奏團是2000年由大提琴家馬友友所成立，聚集多國音樂家、作曲家、編曲家和視覺藝術家。

吳蠻2008年曾獲「美國藝術家」大獎，是第一位取得該殊榮的中國傳統音樂家。(絲綢...
吳蠻2008年曾獲「美國藝術家」大獎，是第一位取得該殊榮的中國傳統音樂家。(絲綢之路合奏團提供)

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