建築與設計電影節 1/29前華府展映16片

華府第五屆建築與設計電影節在國家建築博物館登場，持續至29日。(DC Legacy Project Film提供)

華府 第五屆「建築與設計電影 節」(Architecture & Design Film)26日在國家建築博物館 (National Building Museum)拉開序幕，連續四天的電影節展出16部作品，涉及議題包括城市可持續發展、建築設計、城市規畫與環境影響等。

這是以建築主題的全球最大電影節，該活動的主席兼首席執行主任福克斯(Aileen Fuchs)說，今年展映的16部作品探討了時尚設計、可持續發展和環境保護、城市規畫、建築文化等，開幕的紀錄片是Spencer Wilkinson的「Alice Street」，記錄了壁畫和社區發展的關係，也探討許多人文議題。

福克斯說，「Alice Street」展示了公共藝術的力量，也帶領觀眾從加州Oakland社區的「貴族化」(gentrification)現象中思考城市發展的複雜性，「目前華府公校系統也與該紀錄片的製作人合作，鼓勵高中生綜合文化、城市、公眾藝術等內容，製作獨特影片，今年夏天將在博物館展出。」

該電影節27日重點展映Mark Lopez的動畫紀錄片「Segregated By Design」，該作品重點思考美國各大都會區的政府與社區隔離的問題，這部分歷史常被人遺忘；28日播映Becky Hunter的紀錄片「Fashion Reimagined」，介紹設計師Amy Powney以及她在倫敦創立的品牌「珍珠之母」(Mother of Pearl)，該片記錄了她在創設品牌的各個環節中，盡力達到可持續發展並符合道德標準的過程。

電影節持續至29日，當天將播映華府本地電影導演和製作人Samuel George和Sabiyha Prince的紀錄片「Barry Farm」，探討社區、土地和正義，「Barry Farm位於華府東南部的Anacostia社區，原是非裔聚集的社區，後來發展出大型公寓，如今也成為華府增建可負擔住房的重點社區」，福克斯表示，影片介紹的社區不僅是華府的真實狀況，也是美國社會的一個折射，因此極具代表性。電影節詳情：https://bit.ly/3WI2p2O。