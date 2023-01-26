費郡教育總監：公校未刻意延遲通知獎學金

維州 政府調查各公校 延遲通知學生獲得獎學金的行動持續，費郡公校系統(FCPS)教育總監 雷德(Michelle Reid)25日表示，該郡沒有「刻意延遲通知的意圖或行為」，她表示，許多學校沒有及時通知學生，是因該郡缺乏系統性的指導措施。

北維州有至少17所高中，被指或承認延遲告知學生在國家優秀獎學金計畫中獲獎，導致學生大學申請時競爭力受到影響，其中費郡公校系統有八所高中出現類似問題，維州州長楊京(Glenn Youngkin)敦促立法者頒布新法，避免重蹈覆轍，維州檢察長邁爾斯(Jason Miyares)也推動對費郡各校的調查。

雷德表示，部分學校是因人為失誤、行政疏漏等原因延遲通知，但「各校都及時做出糾正，公校系統官員也馬上道歉」，費郡公校系統沒有在全郡範圍內，刻意向學生或家長隱瞞通知的意圖或行為。

首先被曝出延遲通知獎學金的是全美知名的湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)，該校的459名高三學生中，有393人入圍國家優秀獎學金計畫的半決賽或取得榮譽嘉獎；有獨立的大學輔導諮詢官表示，此類嘉獎一般不會影響一流大學的錄取決定，但每所學校處理評估這類獎項的方式有所不同。