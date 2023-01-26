維州、馬州近1/4高中生吸菸 高於全美平均

報告顯示，維州和馬州高中生使用菸草產品的比率高於全美平均。（美聯社）

近日一份報告顯示，馬州 和維州 有近四分之一高中生吸菸或抽電子菸，比率比全國平均高，各地政府以不同措施解決年輕人菸草上癮的問題，華府 表現優異，馬州也向好發展，但相比之下，維州的政策規範過於寬鬆，幾乎所有與菸草產品管理和執法有關的單項都不合格。

根據美國肺臟協會(American Lung Association)的「各州菸草」(State of Tobacco)報告，華府通過各類政策矯正民眾的吸菸行為，幫助年輕人戒菸，相比之下，維州缺乏類似措施。

美國肺臟協會維權倡議主任賈斯柏(Aleks Casper)表示，電子菸在年輕群體中非常盛行，2023年的報告反映，維州和馬州高中生使用菸草產品的比率高於全美平均，「青少年最喜歡的是有特殊口味的電子菸，尤其是薄荷味或有薄荷醇的產品。」

賈斯柏表示，很多青少年從有特殊口味的產品開始嘗試，而後上癮；對此各地政府管理電子菸的政策不同，「各州菸草」報告顯示，華府在2021年10月開始禁止「口味香菸」(flavoured tobacco)，在管理口味香菸的工作中因此獲得美國肺臟協會給的「A級」評分，華府現也在收緊執法，確保此類產品完全退出市場。

該報告顯示，華府在「無菸環境」(Smokefree Air)和菸草稅兩方面都獲「A級」，華府每盒菸收稅4.5元，為全國最高，「稅收升高，就會抑制消費」，賈斯柏稱這是最直接且有效的菸草管理。

馬州菸草稅收評分為「C級」，但賈斯柏表示，馬州州議會2021年通過法案，將每盒香菸收稅調高至1.75元，長遠來看將有正面影響。

相比之下，維州幾乎在所有項目的評分中都不合格，維州每盒香菸收稅僅為0.6元，屬於全美最低的地區之一，在菸草產品的管理上也較寬鬆，幾乎沒有政策避免青少年使用電子菸。

除了提升菸草稅，美國肺臟協會也建議維州頒布新政，包括以證照管理菸草零售商，終止健康保險中對菸草的附加費(tobacco surcharge)等；健保中的菸草附加費允許保險公司向有吸菸的人收取更高的費用，賈斯柏表示，數據證明，此菸草附加費對於抑制民眾吸菸並無效果，甚至會阻礙吸菸民眾尋求健康護理或與戒菸相關的醫療服務。

美國肺臟協會的報告指，華府、馬州和維州每年與吸菸相關的醫療護理支出約為71億元。