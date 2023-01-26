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美京中心會長李志翔 2/1交棒孫文影

馬州訊
李志翔(右一)將於2月1日交棒孫文影(中)，卸下會長職務後仍將以義工身分服務社區。（美京華人中心提供）
李志翔(右一)將於2月1日交棒孫文影(中)，卸下會長職務後仍將以義工身分服務社區。（美京華人中心提供）

美京華人活動中心(CCACC)會長李志翔將於2月1日卸下會長職位，交棒給CCAC居家護理及美京藝廊負責人、CCACC前會長孫文影，退休後的李志翔將持續擔任義工服務中心和社區，並支持新任會長的工作。

李志翔帶領CCACC從「風華三十」邁入「茁壯四十」，他和孫文影都是公認有遠見且資深的義工領袖，在社區兢兢業業奉獻數十年；他作為CCACC五位創始人之一，已在中心服務40載，歷任中心董事、副會長、秘書及財務等職，2012年上任會長，他全職在中心服務，力行該中心「以仁愛關懷、以誠信服務，在和樂中茁壯成長」的核心價值。

李志翔擔任會長的十年來，中心營業額增長五倍，服務範圍擴大至多族裔及眾多領域，包括醫療健康、老年人保健及居家護理、少兒及成人教育培訓、文體娛樂、藝術服務等，每年服務人次逾10萬，新冠疫情三年期間，更成為社區中流砥柱，提供接種疫苗及中英文熱線等服務，受到蒙郡乃至馬州政府的肯定和褒揚。

李志翔低調謙和，關心下一代的成長，他表示，若沒有妻子支持，無法完成任務，李志翔妻子為約翰霍普金斯大學免疫學博士、美國國家衛生院(NIH)科學家黃周琪。與李志翔一樣，黃周琪也是CCACC資深義工，擔任歡樂日間保健中心的醫療翻譯。

李志翔(右二)在CCACC奉獻40載，他擔任會長的十年間，該中心的營業額增長五倍...
李志翔(右二)在CCACC奉獻40載，他擔任會長的十年間，該中心的營業額增長五倍。圖為2018年獲得蒙郡頒發的Neal Potter Path榮譽成就獎。（美京華人中心提供）

李志翔畢業於台灣東海大學建築系，1970年代來美後，就讀聖路易斯華盛頓大學和卡內基梅隆大學，在雪城大學和馬里蘭大學各任教兩年後，轉任企業經營；2007年他從服務了20多年的盤亞顧問工程公司，卸下執行副總裁兼首席運營官。之後以卓越的企業背景、領導力，及對社區服務的熱忱和慷慨，推動CCACC的成長。

李志翔退休後仍將繼續擔任義工，他期盼不久的將來，看到美京健康醫療中心擴建，醫療設備升級，開設零售藥局；此外，順利完成收購美京博翊館附近土地的工作，並發揮出該地區的最大潛力；同時重組中心廚房，提升效率。

孫文影從美國國會圖書館版權署退休後，就加入CCACC並擔任該中心教育主任，他創辦美京居家護理中心和美京藝廊，她同時也是華府華人博物館(Chinese American Museum)許多項目的策展人兼顧問，致力弘揚中華文化。

孫文影2021年曾獲總統終身成就獎，2020年也因帶領社區抗疫的傑出表現，榮獲「馬州百名女英雄榮譽」；她對再任會長感到榮幸，表示深知肩負中大使命，盼望與同仁齊心協力，加強內部作業，培養青年才幹，提升中心各項服務。

孫文影(前排中)創辦美京居家護理中心和美京藝廊，同時也是華府華人博物館的策展人和...
孫文影(前排中)創辦美京居家護理中心和美京藝廊，同時也是華府華人博物館的策展人和資深顧問，服務經驗豐富。（美京華人中心提供）

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