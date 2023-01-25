我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／哪個國家高管最工作狂？答案您可能想不到

擁100萬退休存款 在這些州可能只夠撐10-15年

三度警告男孩有槍 受傷教職員將告公校

記者張筠／維州即時報導
社區民眾留言給被學生射致重傷的教師澤溫爾。美聯社
社區民眾留言給被學生射致重傷的教師澤溫爾。美聯社

日前被六歲男童射傷的維州教師澤溫爾(Abigail Zwerner)25日通過律師表示，澤溫爾計畫提訴紐波特紐斯市(Newport News)公校系統，該律師表示，案發當天，教職人員曾三次警告學校官員該男童有槍，對其他學生構成威脅，但「官員不予理睬」。

25歲的澤溫爾是紐波特紐斯市Richneck小學的教師，1月6日在課堂上被六歲的男童射至重傷，子彈擊中她的手部和胸部上方，醫院發言人表示，澤溫爾在醫院接受近兩周的治療後，情況穩定，現已回家休養。

澤溫爾的代表律師托斯卡諾(Diane Toscano)25日表示，案發當天，學校職員三次警告官員，該六歲男孩有槍，且對其他學生造成威脅，但官員卻置之不理。

執法官員表示該男童傷害他人的槍枝是他母親合法購買的武器，上周男孩家人通過律師發表聲明稱，該槍枝已置於安全之處，他們的兒子有嚴重的殘障，平時上課需要父母一方陪同，但案發那周是他們沒有陪同的第一周，對此男孩的家人也深感抱歉和遺憾。

男孩家人的代表律師艾倫森(James Ellenson)表示，據他理解，男孩所用的作案槍枝之前是放在他母親衣櫃中，一個高六尺的架子上，且扳機上鎖，需鑰匙才能打開。

紐波特紐斯市公校教育總監派克(George Parker III)此前表示，至少一名教師在案發前知道男孩有槍，但學校官員搜索其書包後並未發現武器；警方表示，在槍擊案發生前，沒有接到公校的任何報案或線索。

紐波特紐斯市公校教委會25日晚將召開特別會議，針對辭退派克的事務投票，未來也將投票選出臨時代理的教育總監。

波特 公校 教育總監

上一則

退出環區商圈 Old Navy芝旗艦店今熄燈

延伸閱讀

新版亞太裔歷史課 紐約市所有公校6月推出

新版亞太裔歷史課 紐約市所有公校6月推出
槍擊教師6歲童家長首度發聲致歉：兒子有嚴重殘障

槍擊教師6歲童家長首度發聲致歉：兒子有嚴重殘障
向女教師開槍 維州6歲童家長：兒子有嚴重殘障

向女教師開槍 維州6歲童家長：兒子有嚴重殘障
維州6歲童槍擊教師 校方檢查書包卻未發現武器 引發質疑

維州6歲童槍擊教師 校方檢查書包卻未發現武器 引發質疑
維州師中彈前 學校職員已知男童攜槍到校

維州師中彈前 學校職員已知男童攜槍到校

熱門新聞

一名被害婦女匯出3,500元，才警覺有詐。(ABC電視台)

受害婦女遍全美十州 她們散盡積蓄都只為一人

2023-01-19 18:56
全美各州雞蛋價格日升月漲，有業者就推出雞隻租賃平台，自己養雞下蛋更省錢。（美聯社）

租一隻母雞回家下蛋 解蛋荒不開玩笑 德州人真的做

2023-01-18 20:39
德州州長艾伯特在就職演說上，提及未來在議會上的優先事項。（FOX 4）

盈餘超過300億 這位州長最大承諾：錢還給納稅人

2023-01-23 11:55
芝加哥伊大教職員從17日開始罷工，該校大學部2萬2000多名學生也因此無法上學。(芝伊大教職員聯合會臉書)

UIC教授罷工 2萬多學生無學可上 華生無奈想回課堂

2023-01-20 12:44
2010年失蹤時，時年16歲的Ali Lowitzer。（KPRC）

13年累了 德州母親付月費維持失蹤女兒手機能通話

2023-01-18 18:17
監控攝影機顯示，企圖搶劫的華盛頓（站著），遭顧客開槍殺害。(休士頓警提供)

第一槍受保障 但是…餐館吃飯槍殺搶劫嫌犯 濫用自衛？

2023-01-17 14:27

超人氣

更多 >
謾罵遊客 美國公民受傷…去坎昆旅遊要小心了 國務院警告

謾罵遊客 美國公民受傷…去坎昆旅遊要小心了 國務院警告
世說新聞╱接連3起大屠殺 為何都是華人長者開的槍

世說新聞╱接連3起大屠殺 為何都是華人長者開的槍
血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」
法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔

法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔
加州驚魂未定 華盛頓州又傳槍手隨機殺人 3死

加州驚魂未定 華盛頓州又傳槍手隨機殺人 3死