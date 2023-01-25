三度警告男孩有槍 受傷教職員將告公校

社區民眾留言給被學生射致重傷的教師澤溫爾。美聯社

日前被六歲男童射傷的維州教師澤溫爾(Abigail Zwerner)25日通過律師表示，澤溫爾計畫提訴紐波特 紐斯市(Newport News)公校 系統，該律師表示，案發當天，教職人員曾三次警告學校官員該男童有槍，對其他學生構成威脅，但「官員不予理睬」。

25歲的澤溫爾是紐波特紐斯市Richneck小學的教師，1月6日在課堂上被六歲的男童射至重傷，子彈擊中她的手部和胸部上方，醫院發言人表示，澤溫爾在醫院接受近兩周的治療後，情況穩定，現已回家休養。

澤溫爾的代表律師托斯卡諾(Diane Toscano)25日表示，案發當天，學校職員三次警告官員，該六歲男孩有槍，且對其他學生造成威脅，但官員卻置之不理。

執法官員表示該男童傷害他人的槍枝是他母親合法購買的武器，上周男孩家人通過律師發表聲明稱，該槍枝已置於安全之處，他們的兒子有嚴重的殘障，平時上課需要父母一方陪同，但案發那周是他們沒有陪同的第一周，對此男孩的家人也深感抱歉和遺憾。

男孩家人的代表律師艾倫森(James Ellenson)表示，據他理解，男孩所用的作案槍枝之前是放在他母親衣櫃中，一個高六尺的架子上，且扳機上鎖，需鑰匙才能打開。

紐波特紐斯市公校教育總監 派克(George Parker III)此前表示，至少一名教師在案發前知道男孩有槍，但學校官員搜索其書包後並未發現武器；警方表示，在槍擊案發生前，沒有接到公校的任何報案或線索。

紐波特紐斯市公校教委會25日晚將召開特別會議，針對辭退派克的事務投票，未來也將投票選出臨時代理的教育總監。