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睽違兩年 華府華埠新春遊行盛大回歸

記者張筠／華盛頓報導
因新冠疫情睽違兩年，華府華埠春節大遊行今年盛大回歸。（記者張筠／攝影）
因新冠疫情睽違兩年，華府華埠春節大遊行今年盛大回歸。（記者張筠／攝影）

美京中華會館與華府亞太裔事務辦公室舉行的農曆新春華埠遊行，22日在華府登場，華府市長包瑟(Muriel Bowser)、華府市議員、中華民國駐美代表蕭美琴等官員出席，雖然當日降溫下雨，但大華府民眾仍積極加入這場睽違兩年的熱鬧遊行。

包瑟表示，很榮幸華府舉行中國新春慶祝活動，並邀請各地民眾來感受亞裔特色文化，在慶祝兔年的同時，她也回顧過去幾年華府民眾的堅持和努力，「尤其針對亞裔的仇恨犯罪日益增多之際，華府的多元和包容更顯重要」，她表示，兔子機智、敏捷又聰慧，相信華府也將迎來繁榮活力的新年。

部分民眾對舞龍舞獅的文化驚嘆不已，感受到亞裔文化中的熱情和力量。（記者張筠／攝影...
部分民眾對舞龍舞獅的文化驚嘆不已，感受到亞裔文化中的熱情和力量。（記者張筠／攝影）

包瑟也特別肯定華埠商家對華府經濟的貢獻，「兔年到來，我們如今可在餐廳與家人親友堂食，可到外消費，欣賞多元文化表演」，她鼓勵民眾更多支持小商家，「經歷三年的疫情艱難，今年恢復舉行實體、熱鬧的新春遊行慶祝，不僅說明華府進一步回到疫前的繁榮狀態，也意味著更多元豐富的機會擺在眼前。」

為確保遊行安全，華府警察增加人力，加強監控。（記者張筠／攝影）
為確保遊行安全，華府警察增加人力，加強監控。（記者張筠／攝影）

接任駐美代表已兩年半，但碰上新冠疫情，蕭美琴今年才有機會首度參加華府華埠春節遊行，她表示，今年正逢兔年，兔子有長壽、和平、繁榮、財富、機敏等美好象徵，這給民眾帶來美好期盼，她也在遊行中感受到各地華人、亞裔社區，以及來自各國民眾的熱情，享受與民共襄盛舉的美好氣氛，她在致詞中祝福華府民眾新年新希望並有美好願景和健康。

蕭美琴表示，兔子有長壽、和平、繁榮、聰慧等美好象徵，這給民眾帶來美好的新年期盼。...
蕭美琴表示，兔子有長壽、和平、繁榮、聰慧等美好象徵，這給民眾帶來美好的新年期盼。（記者張筠／攝影）

許多民眾今年也是首次參加華埠新春遊行，從北卡來華府旅遊的穆義(Alex Muey)對舞龍舞獅最感興趣，「以往覺得亞裔文化相對內向、含蓄，第一次見到如此熱情、有力量的表演，加上獨特的道具和服裝，就算冒著寒冷的雨觀賞，體驗仍非常難忘。」

由於加州剛發生與新春慶祝相關的槍擊命案，華府警察22日也增派人力，收緊執法，嚴格封路，確保大型活動的安全。

左起蕭美琴、中華會館主席伍毅文、包瑟。（記者張筠／攝影）
左起蕭美琴、中華會館主席伍毅文、包瑟。（記者張筠／攝影）

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