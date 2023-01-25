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馬州2024財年630億預算草案 聚焦解決貧困

記者張筠／馬州報導

馬州新任州長摩爾(Wes Moore)近日公布2024財年的630億元預算草案，計畫加快提升最低時薪的進度，擴大兒童抵稅福利，解決貧困問題，促進馬州經濟更公平並富競爭力，此外該預算中也將撥出10億經費，作為推動教育和交通建設的資金。

今年是近八年來，馬州首次州議會和州府完全由民主黨人控制；摩爾稱此預算草案「大膽而不魯莽」，將帶動馬州經濟更繁榮，並有利於教育、公共衛生、環境保護等領域的發展，根據該預算草案，摩爾計畫以1億7100萬元擴大「兒童抵稅福利」(child tax credit)，並將「低收入所得稅抵免」(earned income tax credit)列為永久項目，解決貧困問題。

摩爾計畫以5億元推動「馬州教育未來藍圖」(Blueprint for Maryland's Future)，縮小各地教育成就的差距，另外5億元將用於交通建設，「交通與經濟活力緊密相連」，摩爾政府表示，交通網路完善將擴大就業機會，吸引更多勞動力進入馬州。

根據該預算草案，摩爾政府將為K-12的每名學生增加9%的教育資金，支持低收入學生的資金也將提升32%；在環境保護方面，摩爾將撥款1億300萬元推動可再生能源的開發，這部分資金比以往增加了15%，另外5200萬元將用於提升能源效率的補助項目。

2022財年結束時，馬州有55億元盈餘，而截至6月的2023財年預計有23億元盈餘，未來盈餘將持續減少；摩爾表示，當前預算盈餘的情況不太可能持續，因為經濟衰退的問題迫在眉睫，且聯邦政府的刺激項目也將用盡。

儘管支出持續增加，摩爾表示他仍將撥出25億元以備不時之需(rainy day fund)，另外有8億2000萬元的預算緩衝資金(budgetary cushion)。

馬州 預算 教育

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