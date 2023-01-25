維州費郡 1月31日啟動免費中文報稅服務
維州費郡(Fairfax County)政府社工服務局受國稅局委託設立免費報稅服務站，為大華府中低收入家庭(全戶所得在6萬元以下)提供免費報稅服務(VITA)，這項服務將從1月31日開始持續11周至4月15日結束。
維州費郡社工服務局報稅辦公室表示，由於一般民眾無法負擔專業報稅服務，自己報稅卻往往因不熟悉難免犯錯，每年稅務申報季節，許多志工會幫助華裔耆老和英語不熟練的民眾準備聯邦和州稅表，協助民眾順利完成報稅工作。
報稅志工團隊的華人雙語志工有多年進階報稅服務經驗，有意接受免費報稅服務的個人，需準備下列資料：報稅人及配偶照片身分證正本、全戶(報稅人、配偶及被扶養人)的社會安全卡正本、所得憑單、項目扣除額或各項費用單據、醫療健康保險表、去年所得稅表及退稅憑單、銀行帳號供退稅之用等。
免費報稅服務的具體時段包括每周二下午3時30分至晚7時、每周六上午9時至中午12時，地址：Fairfax Skillsource Center(11484 Washington Plaza W#110, Reston, VA 20190)。服務電話：(703)787-4974。
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