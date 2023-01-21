摩爾撥款6900萬 推馬州大麻合法 護墮胎權益

摩爾上任後首日即宣布6900萬元的資金，推動大麻合法化，保護墮胎權益。（州府提供）

馬州 新州長摩爾(Wes Moore)上任首日即宣布撥款6900萬元，其中超過一半作為推動大麻合法化 ，此外也將促進綠色能源，支持墮胎 保護等，同日他也簽署兩項行政令，規範新政府的道德標準，並在州府設立新的「服務和公民創新廳」(Department of Service and Civic Innovation)。

這位民主黨籍新州長19日這項經費安排，涉及領域都是前共和黨州長霍根(Larry Hogan)不支持撥款的項目，摩爾表示「州府將視州議會為合作夥伴，而不是競爭對手。這些資金所涉及的都是對馬州人民至關重要的範圍。」

摩爾政府宣布的6900萬元資金中，4650萬元與娛樂大麻合法化有關，其中的4000萬元將用於支持州府貿易廳的「大麻商業協助基金」(Cannabis Business Assistance Fund)，旨在協助新興娛樂大麻的行業發展；在去年11月的投票中，大多數馬州選民支持大麻合法化，今年7月1日該法案將生效。

這部分資金也將規範大麻行業的發展，促進該行業的公平、公正、透明、負責，州府將給小型的大麻種植者、零售商等頒發證照，而不會給只給大型公司或生產商，摩爾政府也將提供資金，消除過去因持有大麻留下的犯罪紀錄；去年發布的一份州府報告顯示，2020年有1000多人因持大麻被捕。

摩爾政府還將撥款1900萬元，用於完善帶薪家事和病假計畫，350萬元將資助「墮胎保護法案」(Abortion Care Access Act)，該法案會給全州所有合法診所提供資助，讓他們提供與墮胎相關的專業服務和醫療輔助，摩爾表示，馬州的墮胎法規比其他州更嚴格，「馬州民眾在墮胎權利上需要更多保護」，未來會繼續推動擴大墮胎保護。

摩爾新的資金計畫，還包括推動綠色能源建設，改善奇薩皮克灣(Chesapeake Bay)的環境污染等。