維州擬收緊芬太尼執法 銷售製造列殺人罪

繼傳出學生因芬太尼(fentanyl)過量致死的案件後，維州 州長楊京(Glenn Youngkin)近日敦促立法者通過法案，收緊與芬太尼相關的執法，包括將毒品 銷售、製造等定為殺人重罪，不過反對聲音稱，更嚴格的法律恐怕會導致民眾在藥物中毒時不敢求助，錯失急救機會。

楊京表示，前維州州長否決相關法案，導致很多原本可避免的悲劇接二連三，他提及2020年9月一名維州大學生Greyson在宿舍，吃了一顆藥丸想助眠卻再也沒醒，醫學 報告顯示其死因為芬太尼中毒。

楊京提議通過法案，將芬太尼這種可能因攝入過量而致死的毒品銷售、生產行為都定義為殺人重罪(felony homicide)；不過該提案在民主黨主導的維州參議會受到阻力，反對者稱，給「濫用藥物」的人定罪很不合理，與其考慮監禁或懲處，不如更多考慮為他們提供更充足的資源來戒毒，並藉此遏制毒品販賣。

反對者表示，若定罪藥物使用或銷售、生產，可能造成中毒民眾或其親友不敢求助，因而錯失急救時機，更易導致悲劇。

雖然該提案在維州參議會受阻停滯，但對應的法案在維州眾議會推進，維州檢察長邁爾斯(Jason Miyares)也宣布另一項提案，計畫在維州將芬太尼定義為「恐怖主義的武器」。

邁爾斯表示，某一種來自國外的化學品，在一年內殺死逾10萬8000名美國人，那就相當於恐怖主義的武器，而芬太尼摧毀了太多家庭。

楊京日前向媒體表示，在維州自殺或因濫用藥物身亡的人中，有76%死於芬太尼過量，「我們當然一方面要完善行為健康管理，推出緩解藥物濫用的醫療服務，同時也應該收緊藥物執法，避免危害更多家庭。」