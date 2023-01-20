楊京擬禁學校刻意隱瞞或延遲通知獲獎

為避免公校 刻意或無意間延遲通知學生獲獎，影響學生在申請大學的競爭力，維州 州長楊京(Glenn Youngkin)18日要求立法者制定法案，規定學校必須及時通知家長關於學生獲獎學金的信息。

截至19日，北維州已有至少17所高中，被指或承認延遲告知學生在國家優秀獎學金計畫中獲獎，其中費郡公校系統(FCPS)有八所，包括全美知名的湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)，此事影響許多學生的大學申請和獎學金機會，波及大量亞裔 學生，維州檢察長邁爾斯(Jason Miyares)17日稱此為針對亞裔學生的惡意打壓，大力推動調查。

楊京18日要求加速推動相關法案，禁止任何學校或教職人員「刻意」隱瞞有關學生獲得獎學金及任何獎勵的信息，包括與申請高等教育機構有關的嘉獎通知，「學生通過努力得到的榮譽，應當及時公布」，楊京上任後一再強調家長於教育中的角色和權利，他表示家長和學生有權在第一時間收到獲獎通知。

此事始於家長和維權團體投訴湯瑪斯傑弗遜高中延遲通知，侵犯學生利益，涉及歧視，楊京支持家長說法，並稱民怨沸騰很正常。

最新承認延遲通知的學校為費郡的Marshall高中，該校校長李茲(Jeffrey Litz)18日發表公開信致歉，表示「部分學生獲得嘉獎的通知比預期的時間晚」，該校已向所有受影響學生和家長補上通知，並告知這些學生所申請的大學，將學生的榮譽列入評估範圍。