我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英特爾擴大裁撤加州員工 暗示可能裁更多

彭博：荷、日1月底將加入美國圍堵中國晶片行列

馬州戈達德太空中心 「日光浴」感受太陽威力

記者王福權／馬州報導
民眾可在日光浴室感受太陽的力量。（取自戈達德太空飛行中心官網）
民眾可在日光浴室感受太陽的力量。（取自戈達德太空飛行中心官網）

位於馬州Greenbelt的戈達德太空飛行中心 (NASA Goddard Space Flight Center)，是美國太空總署特別為大小朋友提供教育服務的太空博物館，其中有許多珍貴特展，涉及地球科學、天體物理學、太陽物理學、行星科學、航天工程、通信和技術開發等，令人耳目一新。

該中心參觀免費，展出包括阿波羅太空艙模型，來自美國太空總署的宇宙飛船物件資料，民眾在這裡可以學到哈勃和詹姆斯韋伯太空望遠鏡、月球軌道勘測器等設計與運作。

中心的太陽物理學展覽為參觀重點，遊客可跟隨太陽粒子的旅程，聽到太陽風，感受地球磁遮罩的保護阻力，觀看壯麗的北極光等。空間通信和導航展覽可帶領遊客了解宇航員與控制中心，甚至他們如何與地球親人保持聯絡。

韋伯太空望遠鏡找到早期宇宙中形成的第一個星系，將大爆炸與銀河系關聯起來，它透過塵土飛揚的雲層，觀測正在形成的行星系統，包括車輪星系、木星等震撼照片。

戈達德太空飛行遊客中心免費參觀，提供許多太空科學特展。（取自中心官網）
戈達德太空飛行遊客中心免費參觀，提供許多太空科學特展。（取自中心官網）

戈達德遊客館還有日光浴室，讓民眾以前所未有的方式體驗陽光，該浴室將詳細的太陽視頻投射在大屏幕，民眾可欣賞太陽表面的冒泡、奇妙的太陽耀斑景象等。除了室內展覽，室外花園還有火箭和宇宙飛船。

該中心距華府市中心僅30分鐘路程，開放時間每周二至周五上午10時至下午3時，周六、日為中午12時至下午4時。團隊活動及導覽可致電(301)286-3978預約，或電郵[email protected]。戈達德遊客中心地址：9432 Greenbelt Rd, Greenbelt, MD 20771。

韋伯太空望遠鏡 馬州 博物館

上一則

韓系現代、起亞車 費郡失竊率激增

下一則

華埠搶案最多 芝11區區長候選人曾偉民：救治安不能等

延伸閱讀

2022年逾7500起 國會議員頻受威脅 兩黨都成攻擊對象

2022年逾7500起 國會議員頻受威脅 兩黨都成攻擊對象
馬州首位非裔州長上任 摩爾盼消除族裔財富差異

馬州首位非裔州長上任 摩爾盼消除族裔財富差異
支持率77% 馬州州長霍根卸任 獲民主黨人、無黨派高度肯定

支持率77% 馬州州長霍根卸任 獲民主黨人、無黨派高度肯定
馬州首位女主計長李爾曼 聚焦監督州府稅收

馬州首位女主計長李爾曼 聚焦監督州府稅收
馬州州長霍根 任內最終春宴圓滿落幕

馬州州長霍根 任內最終春宴圓滿落幕

熱門新聞

迪庫斯和迪亞斯新婚4個月，經常上傳恩愛照片。（取材自臉書）

德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看

2023-01-15 09:19
休士頓一名20歲男子，好心讓四名女子搭便車卻遭兩名持槍男子意圖打劫。圖為示意圖，非當事人。(Pexels)

凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍

2023-01-14 11:03
監控攝影機顯示，企圖搶劫的華盛頓（站著），遭顧客開槍殺害。(休士頓警提供)

第一槍受保障 但是…餐館吃飯槍殺搶劫嫌犯 濫用自衛？

2023-01-17 14:27
阿州奧本謀殺案的兩位宣家遺孤。(親友提供)

華人遺孤成「阿州資產」 親友竟無探視權 斥法官惡魔行徑

2023-01-13 11:39
一名被害婦女匯出3,500元，才警覺有詐。(ABC電視台)

受害婦女遍全美十州 她們散盡積蓄都只為一人

2023-01-19 18:56
中共退役將軍，在德州空軍基地附近購買超過13萬英畝的土地，引起當地民代警覺。(Laughlin Air Force Base臉書)

中共退將在美空軍基地旁大手筆購地 德州佬很不爽

2023-01-16 19:40

超人氣

更多 >
轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水

轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水
中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」
旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧

旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧
疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信

疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信
好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽

好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽