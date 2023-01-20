馬州戈達德太空中心 「日光浴」感受太陽威力

民眾可在日光浴室感受太陽的力量。（取自戈達德太空飛行中心官網）

位於馬州 Greenbelt的戈達德太空飛行中心 (NASA Goddard Space Flight Center)，是美國太空總署特別為大小朋友提供教育服務的太空博物館 ，其中有許多珍貴特展，涉及地球科學、天體物理學、太陽物理學、行星科學、航天工程、通信和技術開發等，令人耳目一新。

該中心參觀免費，展出包括阿波羅太空艙模型，來自美國太空總署的宇宙飛船物件資料，民眾在這裡可以學到哈勃和詹姆斯韋伯太空望遠鏡 、月球軌道勘測器等設計與運作。

中心的太陽物理學展覽為參觀重點，遊客可跟隨太陽粒子的旅程，聽到太陽風，感受地球磁遮罩的保護阻力，觀看壯麗的北極光等。空間通信和導航展覽可帶領遊客了解宇航員與控制中心，甚至他們如何與地球親人保持聯絡。

韋伯太空望遠鏡找到早期宇宙中形成的第一個星系，將大爆炸與銀河系關聯起來，它透過塵土飛揚的雲層，觀測正在形成的行星系統，包括車輪星系、木星等震撼照片。

戈達德太空飛行遊客中心免費參觀，提供許多太空科學特展。（取自中心官網）

戈達德遊客館還有日光浴室，讓民眾以前所未有的方式體驗陽光，該浴室將詳細的太陽視頻投射在大屏幕，民眾可欣賞太陽表面的冒泡、奇妙的太陽耀斑景象等。除了室內展覽，室外花園還有火箭和宇宙飛船。

該中心距華府市中心僅30分鐘路程，開放時間每周二至周五上午10時至下午3時，周六、日為中午12時至下午4時。團隊活動及導覽可致電(301)286-3978預約，或電郵[email protected]。戈達德遊客中心地址：9432 Greenbelt Rd, Greenbelt, MD 20771。