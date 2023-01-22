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《半畝園》榮獲2022年DMV最佳brunch (早中餐) 餐館　農曆新年聚餐首選

本報華府訊
半畝園爆款餐食
半畝園爆款餐食

在DMV大家鍾愛的半畝園，在2022年榮獲大華府區餐館協會(RAMMY)最佳brunch（早中餐）餐館！

如果您住在大華府或是來華府旅遊，那您一定要試試半畝園！半畝園是很多華裔想念道地的北方餐點麵食時肯定會去的餐館。半畝園位於馬州洛城(Rockville) ，及維州(Annandale)的半畝園，以“宏揚華夏飲食文化，發展傳統特色餐飲”為宗旨，做的是老祖宗的傳家寶，更以道地的北方餐點麵食讓海外華人思鄉之情得以償還。本著嚴謹的工作態度，選料、採購、研發、精製。在大華府區自1997年起，每年都獲得”Washingtonian Magazine”評為百家最經濟實惠的餐館之一，同時也被華盛頓郵報的評審專家做了特別報導，評為中餐的新潮流。並被當時華府區美食專家Mrs. Phyllis Richmond 在退休前選為最鍾愛的餐館之一。又被接任的Mr. Tom Sietsema 選為大華府區最佳餐館之一。在華府區各色餐館林立，半畝園能得此殊榮，可見其企業成功之因。半畝園自1971年台北首創以來，如今在加州、中國北京都有多家分店。

週末上午十點後就供應燒餅、油條、燒餅夾蛋、蟹殼黃、飯糰、豆漿等中式早點.半畝園裡的小籠包、牛肉湯清爽潤喉，再佐以牛肉餡餅、花素餡餅、醬肉燒餅、蘿蔔絲餅、另再點些烤麩、酸江豆肉末、毛豆百頁。或您喜歡紅油抄手、酸辣麵、擔擔麵、鍋貼、蔥油餅 絕對能滿足您的肚腸五臟。感情是如大毛公賦詩所云”半畝名園繫夢魂，最是家鄉井水深。敢將華風播四海，一粥一飯有故人。”

新春佳節半畝園攜所有員工祝廣大華裔朋友們，錢兔似錦，宏兔大展，兔年財源滾滾來！節日期間別忘了與家人好友相聚在半畝園，享受溫暖的新春氣氛，期待更美好的一年。

半畝園營業時間週一至週五11:30am-9:00pm，週六、日10:00am-9:00pm。

馬州洛城地址: 1319-C Rockville Pike, Rockville , MD 20852，位於Congressional Plaza和Wintergreen Plaza間，電話: 301-251-7878。維州地址: 4316B Markham Street, Annandale, VA 22003，電話:703-813-8181。

華府 馬州 華裔

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