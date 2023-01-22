DC Health Link 華盛頓特區政府線上的健保平台　DC居民最低可享保費$11/月

開放入保期到2023年1月31號結束

DC Health Link是可負擔健保 （又名奧巴馬健康保險 ）在華盛頓特區政府的線上銷售平臺。我們為個人，家庭和中小企業提供可負擔的優質健保。DC Health Link 是由DC Health Benefit Exchange Authority (DCHBX)來管理和操作的。該機構是一個公私合營的機構。DCHBX的使命是為華盛頓特區的居民提供一個購買可負擔健保的便利平臺。

為了保護您和您的家人，現在就請加入我們的優質可負擔的健保。因為拜登總統2022年推行的降低通貨膨脹法案(IRA)，我們可以繼續延續在美國救助法案之下的低保費 優勢一直到2025年。華盛頓特區的居民最低可享受到保費低至$11/月的優質健保。不僅如此，我們有各種適合您預算的保險方案供您選擇。如果您需要幫助，我們也有免費的專家幫您提供各種建議。

現在正是入保的最佳時機。不要拖延，馬上就入保。開放入保期到2023年1月31號就要結束了。如果您還沒有健保，不要錯過這個最佳時機。

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