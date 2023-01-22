我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅季23日展開 7重點勿忽略 退稅會比往年少

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

DC Health Link 華盛頓特區政府線上的健保平台　DC居民最低可享保費$11/月

本報華府訊
開放入保期到2023年1月31號結束
開放入保期到2023年1月31號結束

DC Health Link是可負擔健保（又名奧巴馬健康保險）在華盛頓特區政府的線上銷售平臺。我們為個人，家庭和中小企業提供可負擔的優質健保。DC Health Link 是由DC Health Benefit Exchange Authority (DCHBX)來管理和操作的。該機構是一個公私合營的機構。DCHBX的使命是為華盛頓特區的居民提供一個購買可負擔健保的便利平臺。

為了保護您和您的家人，現在就請加入我們的優質可負擔的健保。因為拜登總統2022年推行的降低通貨膨脹法案(IRA)，我們可以繼續延續在美國救助法案之下的低保費優勢一直到2025年。華盛頓特區的居民最低可享受到保費低至$11/月的優質健保。不僅如此，我們有各種適合您預算的保險方案供您選擇。如果您需要幫助，我們也有免費的專家幫您提供各種建議。

現在正是入保的最佳時機。不要拖延，馬上就入保。開放入保期到2023年1月31號就要結束了。如果您還沒有健保，不要錯過這個最佳時機。

兔年健康兔飛猛進： dchealthlink.com/individuals

健保 保費 保險

上一則

芝城大快活明爐燒味堪稱燒臘王　最新推出的鳳爪王更是食過翻尋味

下一則

榕城廚具專營餐館廚具及家庭用品　品種全 樣式多 質量優 價位廉

延伸閱讀

NBC爆料 拜登將在「這天」後宣布競選連任

NBC爆料 拜登將在「這天」後宣布競選連任
支持小商家 正副總統華府餐廳訂漢堡

支持小商家 正副總統華府餐廳訂漢堡
CNN：國債法定上限今觸頂 白宮不願屈服以免後患無窮

CNN：國債法定上限今觸頂 白宮不願屈服以免後患無窮
福斯新聞：拜登上任後 賓大收千餘萬捐款 來自中國和香港金主

福斯新聞：拜登上任後 賓大收千餘萬捐款 來自中國和香港金主
灣區降雨破161年紀錄、全州損失逾10億 拜登視察災情

灣區降雨破161年紀錄、全州損失逾10億 拜登視察災情

熱門新聞

迪庫斯和迪亞斯新婚4個月，經常上傳恩愛照片。（取材自臉書）

德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看

2023-01-15 09:19
休士頓一名20歲男子，好心讓四名女子搭便車卻遭兩名持槍男子意圖打劫。圖為示意圖，非當事人。(Pexels)

凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍

2023-01-14 11:03
一名被害婦女匯出3,500元，才警覺有詐。(ABC電視台)

受害婦女遍全美十州 她們散盡積蓄都只為一人

2023-01-19 18:56
監控攝影機顯示，企圖搶劫的華盛頓（站著），遭顧客開槍殺害。(休士頓警提供)

第一槍受保障 但是…餐館吃飯槍殺搶劫嫌犯 濫用自衛？

2023-01-17 14:27
中共退役將軍，在德州空軍基地附近購買超過13萬英畝的土地，引起當地民代警覺。(Laughlin Air Force Base臉書)

中共退將在美空軍基地旁大手筆購地 德州佬很不爽

2023-01-16 19:40
全美各州雞蛋價格日升月漲，有業者就推出雞隻租賃平台，自己養雞下蛋更省錢。（美聯社）

租一隻母雞回家下蛋 解蛋荒不開玩笑 德州人真的做

2023-01-18 20:39

超人氣

更多 >
女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛

女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛
剽竊？正名？中韓網友為「農曆年」開戰

剽竊？正名？中韓網友為「農曆年」開戰
3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」
烏克蘭外交部：重擬對中國戰略時刻已到

烏克蘭外交部：重擬對中國戰略時刻已到
「鷹眼」遭鏟雪車碾後 再更新傷勢：斷了30根骨頭

「鷹眼」遭鏟雪車碾後 再更新傷勢：斷了30根骨頭