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春節檔國產科幻大作《流浪地球2》 北美1/22 重磅上映

本報華府訊
流浪地球2023年1月22日（大年初一）中國、美國、加拿大同步上映
流浪地球2023年1月22日（大年初一）中國、美國、加拿大同步上映

昨日根據美國《好萊塢報導》(The Wandering Earth II) 最新消息，在青島東方影都置景拍攝的春節檔國產科幻大作《流浪地球2》定檔於2023年1月22日（大年初一）同步在北美地區重磅上映，Well Go USA負責發行，將在超過125家北美影院播放，其中包括30塊IMAX螢幕。

科幻钜獻《流浪地球2》由郭帆執導，劉慈欣原著及監製，吳京、李雪健、沙溢、王智、甯理領銜主演，劉德華特別演出。電影《流浪地球2》美版首支預告片。電影《流浪地球2》根據劉慈欣同名小說改編，是2019年《流浪地球》的前傳，以提出計畫將建造1萬座行星發動機的時代為背景藍圖，主要講述“太陽危機”來襲，世界末日即將降臨，人類文明的延續將面臨巨大挑戰。人類決定開啟流浪地球計畫，帶著地球離 開太陽系，尋找新家園的精彩故事。電影在青島影視基地拍攝完成，置景面積空前巨大近100萬平米。

記得2019年的時候，電影《流浪地球》的北美發行，不少網友通過社交平臺詢問上映的情況，在華語電影舉國驚歎高喊“科幻元年”之際，時光飛逝轉眼四年的時間過去了，電影《流浪地球2》再次登入北美院線主流市場。

這次《流浪地球2》北美宣傳力度極高，Well Go USA通過各種在地宣傳優勢，同步讓海外的觀眾知道《流浪地球2》即將上映的新資訊，引領華語電影，為電影建立最大的海外宣傳力度，其主要目的是除了華人以外的外國朋友人，同樣願意前往電影院觀影。

而作為這次《流浪地球2》的監製劉慈欣，同樣是一個關注的焦點，面向我們並且推出了與Netflix合作的新劇《三體》的最新資訊，及國內同時推出最新劇集，同樣海內外紛紛響應“三體宇宙”的宏觀佈局規劃，從《流浪地球2》即將在北美上映的資訊美國主流 媒體一官宣，電影口碑迅速沸騰升溫，可以明顯感覺這次製片方將試圖染指全球科幻影視作品市場的企圖與決心，不愧為春節檔必看大作！

之前歷經的萬般波折中國電影及影視產業，同樣的需要在合適的時機點上映一部這樣的電影，無疑《流浪地球2》的上映，的確為市場打下一劑強而有力的強心針，為數以萬計的影視工作者注入一口新鮮的仙氣。更是需要這樣的電影，需要更多有優質有趣 的內容，且原創的精彩故事延續下去，創造更多更好的影視作品，讓世界看到我們中華文化精髓，想認識中國就看我們拍攝製作的電影。

春節最值得觀影的一部電影！科幻大作《流浪地球2》Well Go USA 正式宣佈電影將進入美國及加拿大院線主流市場。

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