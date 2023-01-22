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計算機科學家 旅美青年人工智能科學家 張驂麟

本報華府訊

張驂麟（Canlin Zhang）1990年出生於山東省濟南市，父母皆於藝術高校任教、從事美術教育。然而，從兒時起，Canlin似乎就對自然科學，特別是數學，有著異乎尋常的喜愛；在2009年的全國高考中，更是以優異的成績考入山東大學數學學院。之後，Canlin先是在加拿大滑鐵盧大學（University of Waterloo）取得了純粹數學碩士學位，又於2020年取得美國佛羅里達州立大學（Florida State University）的生物數學博士學位。

博士期間，Canlin同時師從華裔電腦科學家Xiuwen Liu教授和生物數學學家Richard Bertram教授，主要從事數學建模，以及將深度學習應用到生物資訊、語音辨識、自然語言處理等方面的研究；並在BIBM，BMC Bioinformatics，Frontiers，MDPI，IJCNN，WCCI等頗具影響力的學術期刊及會議上發表多篇高水準論文。

目前，Canlin供職於北美一家為聾啞人以及聽覺障礙人士的交流提供説明的語音技術公司，並進一步將深度學習應用到語音技術中。Canlin覺得，他目前的工作真的很吸引人，也很有意義：可以用自己所學去幫助聽障人士，用最先進的技術為他們的日常交流提供幫助！

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