2022年逾7500起 國會議員頻受威脅 兩黨都成攻擊對象

2021年國會議員受威脅的案件達高峰，共9000多起，2022年下降，但仍超過7000例。圖為2021年1月國會暴動後戒備森嚴的狀況。（記者張筠╱攝影）

國會警察 近日公布的數據顯示，國會大廈及聯邦議員2022年受到的威脅案件比2021年稍有下降，但仍居高不下，2022年共有7501起針對國會議員的威脅案件，執法人員表示，兩黨議員都是不法分子的威脅對象，兩黨立法者受威脅的案件數量相當。

國會警察局長曼哲(Tom Manger)表示，聯邦議員以及國會山莊附近發生的威脅案件，從2017年至今就穩定增長，2021年達高峰，共有9625起，包括震驚全球的1月6日國會暴動事件，2022年的案件數量減少了2000多起，比2020年更少，但仍令人不安。

由於威脅逐年升級，國會警察局近幾年來不只擴大了調查範圍，也大幅增派警力，提升安保、應急和防護能力，曼哲說，2021年國會警察局在加州和佛羅里達州增設辦事處，因這兩州是國會議員受威脅最多的兩個地區。

去年，時任聯邦眾議院 議長裴洛西 (Nancy Pelosi)的丈夫保羅·裴洛西(Paul Pelosi)在加州舊金山的家前遭一名男子的鐵鎚攻擊，接受顱骨和右手手術後，還需經歷漫長的復健，作案男子後來聲稱想攻擊裴洛西。

曼哲表示，該案件至今仍令許多立法者和執法人員不安，「此類案件近幾年呈指數級增長，甚至對很多民眾來說都已不是突發新聞。不幸的是美國在政治上已非常分裂」；他也表示，兩黨國會議員都成為不法分子的威脅目標，「兩政黨議員所受威脅的數量相當。」

國會警察局先也增聘律師，專門與司法部合作，甄別各類因歧視、仇恨、政治而起的威脅案件；2021年1月6日國會暴亂後，民主黨議員推動在國會眾議院大門加裝金屬探測儀，立法者入內也須接受檢查，不過許多共和黨議員抱怨安檢多餘，有議員曾因拒絕接受檢查而被罰款。

有聯邦議員曾被查出攜帶武器，馬州聯邦參議員哈里斯(Andy Harris)2021年曾被查出攜槍進國會大廈，後來其辦公室聲明稱，因哈里斯及其家人曾受人威脅，所以時刻配戴槍枝，他有馬州核發的手槍許可證；國會禁止議員們帶槍進入參、眾議院，哈里斯後來也沒有帶槍進入國會。

共和黨在去年期中選舉後占眾議院多數，本月初立法者們已將眾議院外的金屬探測儀撤除。