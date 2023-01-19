我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪曾爆出緋聞女友除了吳謹言還有她 原來早已婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太祕密完婚

2022年逾7500起 國會議員頻受威脅 兩黨都成攻擊對象

記者張筠／華盛頓報導
2021年國會議員受威脅的案件達高峰，共9000多起，2022年下降，但仍超過7000例。圖為2021年1月國會暴動後戒備森嚴的狀況。（記者張筠╱攝影）
2021年國會議員受威脅的案件達高峰，共9000多起，2022年下降，但仍超過7000例。圖為2021年1月國會暴動後戒備森嚴的狀況。（記者張筠╱攝影）

國會警察近日公布的數據顯示，國會大廈及聯邦議員2022年受到的威脅案件比2021年稍有下降，但仍居高不下，2022年共有7501起針對國會議員的威脅案件，執法人員表示，兩黨議員都是不法分子的威脅對象，兩黨立法者受威脅的案件數量相當。

國會警察局長曼哲(Tom Manger)表示，聯邦議員以及國會山莊附近發生的威脅案件，從2017年至今就穩定增長，2021年達高峰，共有9625起，包括震驚全球的1月6日國會暴動事件，2022年的案件數量減少了2000多起，比2020年更少，但仍令人不安。

由於威脅逐年升級，國會警察局近幾年來不只擴大了調查範圍，也大幅增派警力，提升安保、應急和防護能力，曼哲說，2021年國會警察局在加州和佛羅里達州增設辦事處，因這兩州是國會議員受威脅最多的兩個地區。

去年，時任聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)的丈夫保羅·裴洛西(Paul Pelosi)在加州舊金山的家前遭一名男子的鐵鎚攻擊，接受顱骨和右手手術後，還需經歷漫長的復健，作案男子後來聲稱想攻擊裴洛西。

曼哲表示，該案件至今仍令許多立法者和執法人員不安，「此類案件近幾年呈指數級增長，甚至對很多民眾來說都已不是突發新聞。不幸的是美國在政治上已非常分裂」；他也表示，兩黨國會議員都成為不法分子的威脅目標，「兩政黨議員所受威脅的數量相當。」

國會警察局先也增聘律師，專門與司法部合作，甄別各類因歧視、仇恨、政治而起的威脅案件；2021年1月6日國會暴亂後，民主黨議員推動在國會眾議院大門加裝金屬探測儀，立法者入內也須接受檢查，不過許多共和黨議員抱怨安檢多餘，有議員曾因拒絕接受檢查而被罰款。

有聯邦議員曾被查出攜帶武器，馬州聯邦參議員哈里斯(Andy Harris)2021年曾被查出攜槍進國會大廈，後來其辦公室聲明稱，因哈里斯及其家人曾受人威脅，所以時刻配戴槍枝，他有馬州核發的手槍許可證；國會禁止議員們帶槍進入參、眾議院，哈里斯後來也沒有帶槍進入國會。

共和黨在去年期中選舉後占眾議院多數，本月初立法者們已將眾議院外的金屬探測儀撤除。

警察 眾議院 裴洛西

上一則

支持小商家 正副總統華府餐廳訂漢堡

下一則

芝暖冬告一段落 除夕與大年初一將跌回30多度

延伸閱讀

政府聘公關遊說裴洛西訪台？ 台外交部駁斥「絕非事實」

政府聘公關遊說裴洛西訪台？ 台外交部駁斥「絕非事實」
德州新會期 副州長：首重降產業稅

德州新會期 副州長：首重降產業稅
新聞評論／從裴洛西到麥卡錫 鷹派議長考驗美中台

新聞評論／從裴洛西到麥卡錫 鷹派議長考驗美中台
麥卡錫曾想跟進裴洛西訪台 若成行必升高美中情勢

麥卡錫曾想跟進裴洛西訪台 若成行必升高美中情勢
哈里斯縣選務檢討 指有缺失但並未缺紙

哈里斯縣選務檢討 指有缺失但並未缺紙

熱門新聞

迪庫斯和迪亞斯新婚4個月，經常上傳恩愛照片。（取材自臉書）

德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看

2023-01-15 09:19
休士頓一名20歲男子，好心讓四名女子搭便車卻遭兩名持槍男子意圖打劫。圖為示意圖，非當事人。(Pexels)

凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍

2023-01-14 11:03
監控攝影機顯示，企圖搶劫的華盛頓（站著），遭顧客開槍殺害。(休士頓警提供)

第一槍受保障 但是…餐館吃飯槍殺搶劫嫌犯 濫用自衛？

2023-01-17 14:27
阿州奧本謀殺案的兩位宣家遺孤。(親友提供)

華人遺孤成「阿州資產」 親友竟無探視權 斥法官惡魔行徑

2023-01-13 11:39
中共退役將軍，在德州空軍基地附近購買超過13萬英畝的土地，引起當地民代警覺。(Laughlin Air Force Base臉書)

中共退將在美空軍基地旁大手筆購地 德州佬很不爽

2023-01-16 19:40
華府教師安德森(Keenan Anderson)近日到加州探親，因一起車禍和涉嫌酒後駕車，被洛杉磯警方攔下時拒捕，隨後被警察電擊數次，最終在醫院心臟驟停去世。圖取自影片截圖

華府教師拒捕 遭洛杉磯警方電擊數次致死

2023-01-13 15:12

超人氣

更多 >
3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了

3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了
看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑
怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞
紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多
林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚