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支持小商家 正副總統華府餐廳訂漢堡

記者張筠／華盛頓報導
拜登與賀錦麗17日從華府Union Market的Ghostburger訂午餐，以此鼓勵在疫期創辦的小商家。（白宮提供）
拜登與賀錦麗17日從華府Union Market的Ghostburger訂午餐，以此鼓勵在疫期創辦的小商家。（白宮提供）

美國總統拜登和副總統賀錦麗(Kamala Harris)17日從華府Union Market的Ghostburger訂午餐，呼籲民眾一同身體力行支持小商家發展，這是拜登第二次從華府Union Market的商家訂餐，以此鼓勵所有在疫情期間創辦的餐廳，並推行聯邦政府對小商家的支持政策。

拜登17日在社交平台上發布拜登與賀錦麗在白宮吃漢堡的照片，配文表示「今天副總統和我從GhostburgerDC訂了午餐，該店是我們上任後創辦的1050萬小商家中的一間」，他們點了定價10元的招牌幽靈漢堡(classic ghostburger)以及3.75元的厚切薯條。

這是拜登總統任內第二次在華府小商家消費，2021年5月他曾光顧Union Market的Taqueria Las Gemelas，在那裡點了Cinco de Mayo墨西哥玉米餅等小吃，藉此宣傳聯邦「餐廳復興基金」(Restaurant Revitalization Fund)。

拜登政府目前選中的兩家餐廳都由Destination Unknown Restaurants集團運營，該集團在Union Market還負責管理墨西哥小吃店Destino。

Ghostburger是新冠疫情期間，由Espita餐廳發展出來的「幽靈式廚房」(ghost kitchen)，目的是增加收入，後來越來越受歡迎，而在去年9月成為固定商家；該店聯合雇主菲利普斯(Josh Philips)說，其團隊成員與白宮沒有任何聯繫，「我們沒有人認識白宮裡的任何人，但這也說明他們是真心喜歡我們的食物，這更激勵了我們。」

人口普查局數據顯示，2022年有500萬家新的小企業申請，而過去兩年內有1050萬家，拜登政府鼓勵民眾支持當地業主，刺激經濟發展。

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