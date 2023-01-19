小費人員改固定薪資 華府延至5月生效

華府四分之三民眾支持調整小費薪資的「82倡議」，2027年讓服務業人員與無小費雇員的最低時薪持平。（記者張筠╱攝影）

華府 調整小費薪資(tipped wage)的「82倡議」(Initiative 82)，原定今年1月1日生效，但由於該提案仍在等待國會批准，華府市議會17日表示該提案將延後至5月1日實行。

「82倡議」旨在逐漸調升服務業工作人員的薪資，目標在2027讓服務業人員與無小費雇員的最低時薪 持平，最終達到取消「小費抵免」(tip credit)規定的目的，近75%華府選民在去年11月的投票 中，支持「82倡議」。

華府所有政策都需有國會批准，但日前因國會眾議院議長的投票耗時過久，「82倡議」遞交給國會的流程受影響，因此國會完成「82倡議」審核的最早時間為4月28日，華府市議會17日便一致通過緊急命令，將此倡議的生效日期延後至5月1日。

華府市議員邦德斯(Anita Bonds)說，市議會將利用此時間差，協助服務業主們熟知並適應新規定。

「82倡議」的最終目標是取消「小費抵免」，「小費抵免」意味雇主將雇員每小時賺取的小費計入他們的時薪，相當於如果員工收到的小費加上基本薪資，達到市府規定的最低時薪，則雇主不用再補貼員工更多小費薪資，若該規定取消，則服務業雇主們要支付員工的薪資成本將固定。

雖然華府近四分之三的民眾支持「82倡議」，但仍有反對者稱，該規定將給小商家業主增加壓力，生意好不容易逐漸從疫情的衝擊中復甦，現正逢通貨膨脹，未來經營成本又要增長，恐將力不從心。