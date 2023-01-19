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NASA飛航科學計畫 甄選大學生參與

記者王福權／華盛頓報導

美國太空總署(NASA)近日宣布飛航科技的「機載科學計畫」(SARP 2023)，徵選大學理工學院本科學生利用暑假參加第15屆學生機載研究，該計畫為期8周，即日起受理報名，截至1月30日。

NASA目標徵選52名有STEM背景的理工大學本科生，他們將有機會在飛航科技機載科學的各方面實習研究，包括在飛航科技團隊中工作，研究地球表面、大氣或海洋相關學科，參與者將搭乘太空總署的研究專機，協助操作儀器，對地球大氣採樣和測量，利用光譜波儀對陸地和水面照相。

除收集空中數據外，學生還將參與在飛航進行的測量，每名學生將根據收集的數據建立研究專案，用於研究結果的最終評定。

該計畫徵選學生的資格包括，2023年夏季升入大三或大四，須為美國公民。申請人須在30日前提交所有材料，包括論文題目。此計畫旨在為學生提供重大飛航科技科學活動的實踐研究經驗，從如何實現任務目標的詳細規畫，到向專業人士呈現相關結果和結論。

該計畫的指導人員來自大學和太空總署，還有太空總署飛行操作和工程人員。獲選者將獲得津貼、旅行補助、免費住房和交通，項目時間為6月4日至8月12日，共八周。詳情可登錄：https://bit.ly/3iBKYDb。

太空 2023 NASA

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