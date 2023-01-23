以佛法談生命的意義(二)摘錄盧台長講述於觀音堂

盧軍宏台長

繼續談以佛法談生命的意義。悟道之人，逢苦不憂。人的一切境界得失從“緣”，心無增減，冥順於道，轉凡成聖，即心即佛。

悟道之人，逢苦不憂。一個悟道的人，當他遇到苦難的時候是不會擔憂的。因為他悟出了道理，他知道人生必然會吃苦，人的一生就是來吃苦的，我這個苦是自然來的，是應該受的，所以他不會擔憂，甘心受苦。擔憂的人就是還沒有開悟。

人要隨緣，要用最好的方法使這個緣能夠圓滿。執著的人就是不能隨緣。學佛人遇事要做到從心裡不要有增減。這個增減就是重視與不重視。你若重視了，在你心中就增加了壓力，若減少了就無所謂了。一個真正修行的人就連冥府也要順著你的緣。

轉凡成聖。即把我們轉成聖人。我們是凡人什麼事情都煩都貪。眾所周知，中國的孔夫子是聖人，他傳授的是中國文化。聖人很重要的一點就是能原諒人家，原諒人家實際上就是慈悲心的開始，不原諒人家怎麼會生慈悲心呢？不原諒人家就會恨人家，恨人家就不會有慈悲心。

即心即佛。這四個字包羅萬象，也就是說你這個心不要隨境界轉。如果這個心是佛，你就是佛，如果這個心是魔，你就是魔。

要敬信心。一個人的信心靠什麼來維持？就是要尊敬它，不是靠人家尊敬，是你自己尊敬你自己的信心。一個連自己都不相信自己能成功的人怎麼能做得好事？一個沒有自信的人，怎麼能學好佛？今天聽這個人說說，感覺有道理。明天聽那個人說說也有道理，最後將是一事無成。一個人的能力有限，一輩子只能修學一個法門才能精進。如果什麼法門都想學，最後什麼也學不成，而且有時修偏差了就會成魔。因此要尊敬自己的信心，發心好好修。

方便即是究竟。這個方便並不是指我們人間所說的方便，實際是指一個方法，這個變通的方法叫方便。

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