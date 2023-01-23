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蒙市槍案／華人跳舞時聽到槍響 以為是春節鞭炮聲

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

新春佳節給家人一份健康禮HiTRONS推薦3款最熱門按摩椅

本報華府訊
歡迎親臨門店體驗世界一流的按摩椅，大華府區店地址：14215 Centreville Square Unit J, Centreville, VA 20120
歡迎親臨門店體驗世界一流的按摩椅，大華府區店地址：14215 Centreville Square Unit J, Centreville, VA 20120

正值新春佳節來臨之際，HiTRONS攜全體員工祝華人朋友們宏兔大展、吉祥如意、身體健康！HiTrons一直為大家精選世界一流的高品質按摩椅。憑藉20年專業經驗為客戶服務，在此推薦最熱門的幾款暢銷按摩椅型號，讓您的年節禮物送出健康，送出快樂！

客戶群中最常見的問題之一是：我們亞洲人的體型通常較小，因此在亞馬遜和 Costco 上看到的美式按摩椅往往會在椅子上會留下太多額外的空間並且達不到完整的按摩體驗。

為此，HiTrons推薦給大家這款 EVERYCARE 的 PALISADE 按摩椅：它的設計考慮到了身材嬌小的人。根據身高最高6英尺的客戶設計 - 這款按摩椅專為體型較小的人而設計，可以舒適地安裝，沒有任何空曠和尷尬的空間。 PALISADE 肩部、腰部、手部、小腿和腳部均配有安全氣囊，配備 4D 高級滾輪，可提供深度全面的按摩體驗。原價$6,999.99，現在驚爆價含送貨到家只需$4,999.99。

大家長期在辦公室工作，不良姿勢太常見了，而且還伴有頸部、肩部和背部疼痛。EVERYCARE 7300 是一款中檔按摩椅型號，強烈推薦給那些尋求深層頸肩按摩的人，該設備採用加厚按摩滾輪，提供比任何其他椅子更深入、更全面的頸肩按摩。它還配備了觸控式螢幕平板電腦，超過 24 種不同的按摩模式選擇。它專為平均體格和高達 6 英尺 2寸 的身高而打造。另一個獨特之處在於，這款機型在小腿和膝蓋區域內置了特殊的加長氣囊，提供全新、更完整的按摩體驗。啟動 HEAT 功能，您就可以隨時獲得完整、全身、奢華的按摩體驗。原價$7999.99 → 特價含運費$6,999.99。

最後，大家不能忘記活躍和熱愛健身的人，GEMINI GF-500 是HiTrons強烈推薦的款式，適用於體型較大（最多6英尺4吋）和尋求更強按摩的活躍人士。與傳統的4滾輪系統相比，GEMINI GF-500 具有由8個滾輪構建的深度4D按摩機制，涵蓋了廣泛的運動範圍，可以模擬多人同時進行按摩的體驗。GF-500 升級為觸控式螢幕平板電腦、小腿和腳部滾輪以及8滾輪按摩機構，為您在家中帶來最完美的按摩體驗。原價$9,999.99 → 送貨到家折扣價$8,999.99。

HiTrons 是專業的按摩椅供應商，自2002年以來一直與服務人員和內部技術人員合作，幫助您找到適合并經久耐用的按摩椅。該公司為銷售的產品提供完善的售後服務，並將客戶服務視為重中之重。電話：570-404-4132；www.hitrons.com；微信：Hitrons

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