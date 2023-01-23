波特那律師事務所 談馬州和維州年輕司機經常犯的錯誤

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馬州 和維州 的年輕司機發生交通事故的機率比更年長的成年人高4倍，原因包括:對待緊急情況的經驗不足、駕駛時分心和表現慾。以下是波特那律師事務所(Portner & Shure)分析一些年輕司機導致交通事故的原因。

1.分心─手機、CD、食物和短信，對所有司機來說都具有強烈的分散注意力。最近的研究證明，年輕司機的駕駛行為符合這一些。一項State Farm保險公司的研究表明89%的年輕人看到其他年輕人在駕駛時使用手機通話。另外，在通話之外，他們超過一半還表明他們的朋友在駕駛時發短信。

任何形式的分散注意力行為都會增加馬州和維州交通事故的機率，實際上，一項最近對馬州和維州司機的研究結果表明，由於司機分心導致的事故超過所有事故總數的80%。

2.冒險─危險包括忽略交通信號，或者學校區域標誌和在沒有查看盲點的情況下變換車道。年輕人喜歡冒險，最近的研究表明在面對危險的選擇時，年輕人有超過2倍的冒險反應。

3.超速─最近的研究表明馬州和維州的年輕人開車速度比其他地區總體來說都要快，超速導致了馬州和維州地區1/3的致命車禍 ，這比20歲到40歲之間車禍總數高50%。

4.超載─一輛乘客擁擠的車輛將會導致更魯莽的駕駛，一項NIH的研究表明年輕人在有男性乘客在前座時超速行為增多，並且跟隨距離減少，年輕女性與女性乘客也是如此。更糟的是，另一項研究表明馬州和維州2名16歲的司機發生致命車禍的機率是普通情況下的2倍，在有3名或者以上乘客時機率接近3倍。

5.酒後駕駛─最近的研究表明有大約40%的馬州和維州高中4年級學生在之前一個月喝過酒，更嚴重的問題是，年輕人在喝酒後更愛冒險，超過一半的致命車禍中那些年輕人都沒有繫安全帶。

6.跟車距離太近/不繫安全帶─在60英里/小時的速度，一輛普通車輛將會需要120到140英尺才能夠停下，實際上，60英里/小時等於88英尺/秒。一項最近的研究表明，年輕司機比普通司機跟車距離更近，更糟的是，另一項NHTSA的研究表明16歲到24歲之間的司機有1/4左右不繫安全帶。

7.無法處理緊急事件/疲勞駕駛─瞭解如何避免交通事故和經驗有關，年輕司機犯錯誤是因為他們不知道在特定的情況下如何正確的使用刹車，或者在車輛打滑時如何正確處理。疲勞會影響那些自視過高的孩子駕駛，睡眠不足駕駛每年在馬州和維州導致了數千起車禍。

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