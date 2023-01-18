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耗資5億 維州泰森市高級老年住宅完工

記者張筠／維州報導
高級老年住宅樓近日在維州泰森市落成，預計2024年啟用。（The Mather提供）
高級老年住宅樓近日在維州泰森市落成，預計2024年啟用。（The Mather提供）

近日一項耗資5億元的高級老年住宅樓(condo)在維州泰森市(Tysons)大致完工，預計2024年可讓屋主入住，該住宅主攻62歲及以上的民眾，每單位售價在65萬元至420萬元不等，該項目旨在提供全面的老年生活服務，基本設施包括大型公園、醫療看護套房等。

該項目位於Westpark路7929號，由非營利性高級社區開發商The Mather和Westminster Capital聯合開發，共分兩批啟用，第一批有179套房，第二批有114套，多數為預售房。

The Mather表示，未來將把兩棟住宅樓打造為「生活規畫社區」(Life Plan Community)，支持買家把住宅打造成對老年生活有利的模式，提高生活品質，並給予「延年益壽」(continuum of living)的服務選項，包括醫療保健和護工輔助、社交和文化活動。

該高級老年康斗住宅的基本設施包括一片三公頃的公園、各類商家和餐廳，每樓內也設有20間記憶護理套房和42間私人專業護理房間。

從建造材料上看，承包公司Whiting Turner表示此項目消耗逾5萬立方碼的混凝土，管道總長超過35萬呎，所有柱子加起來的長度也超過1萬4000呎，相當於比25座華盛頓紀念碑(Washington Monument)還高。

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