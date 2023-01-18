支持率77% 馬州州長霍根卸任 獲民主黨人、無黨派高度肯定

霍根18日卸任，他八年來的政績深得民心，且獲得兩黨民眾支持。（取自霍根推特）

根據馬州民調 公司Gonzales Research & Media Services的最新數據，今天(18日)卸下州長職務的霍根(Larry Hogan，共和黨)的民意支持率高達77%，他在民主黨人中的支持率，甚至比共和黨員高出13個百分點，且與拜登 總統一樣，獲81%民主黨人支持。

霍根離任之際的民調支持率高達77%，僅比他在該民調中的自身最高紀錄低一個百分點，Gonzales民調公司自2016年1月霍根剛上任一年後，持續統計其支持率，總體數據顯示霍根在馬州非常受歡迎。

數據顯示，共和黨籍霍根在民主黨人中，獲得高達81%的支持率，比共和黨民眾還高出13個百分點，無黨派選民有76%認可霍根的工作成就；從族裔上看，霍根受到81%非裔選民的喜愛，白人群體中的支持率也有76%。

霍根的支持率在全美首屈一指，在馬州民眾心中的形象也遠超過總統拜登，且他在兩黨形象優良，甚至更得民主黨人的喜愛；霍根在民主黨人中的支持率高達81%，與拜登一樣，此結果令調查員非常震驚，此外，Gonzales民調顯示，58%馬州民眾認可拜登的成就，而41%人不看好拜登，且有明顯的黨派分歧。

在馬州選民心中，未來馬州面臨的最嚴竣挑戰為經濟問題，有29%選民擔憂通貨膨脹，排名第二的議題為犯罪和公共安全，有24%民眾擔憂社會混亂和治安每況愈下，馬州10%民眾稱教育最令人憂慮，另有10%人表示交通建設需要更多關注，民眾關心的議題還包括可負擔住房、氣候變化和環境保護等。