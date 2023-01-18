維州高中延遲通知學生獲獎 再增2學校

維州 高中延遲通知學生獲得獎學金導致影響大學申請的情況愈演愈烈，繼費郡、勞登郡多所公校 被曝或自認的確延遲通知後，近日威廉 王子郡(Prince William County)又有兩所學校承認發生相似情形，截至目前，維州已有13所高中涉及延遲通知，家長因此忿忿不平。

威廉王子郡兩所高中16日承認，去年9月因為「行政工作的意外和疏忽」，沒有及時通知部分學生獲得國家優秀獎學金項目(National Merit Scholarship Program)的榮譽，進而影響學生們的大學申請。

根據國家優秀獎學金項目官網，高中生必須參加PSAT考試才能初步參與獎學金篩選，經過層層審核與評比後，獲獎學生將受表彰，也有機會獲得企業贊助或大學獎學金等，但若高中未及時通知學生，則他們在申請大學時就無法提供相關資料，可能喪失更多機會。

威廉王子郡公校系統發言人表示，該公校系統堅信所有學生的成就都應被重視，但今年由於行政監督工作的意外疏失，該郡13所高中裡，Battlefield高中和Colgan高中未及時通知，約16名獲獎學生受影響。

這是維州最新主動承認出現此錯誤的公校系統，而勞登郡(Loudoun County)的John Champe高中16日也被查出相似問題；由於維州學校接二連三被曝延遲通知學生獲得獎學金，影響不少孩子們的大學申請，家長們抨擊抗議，此事不斷在維州發酵，引起州府的關注。

費郡知名的湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)本月初首先被曝延遲通知學生獲獎，費郡公校系統隨後解釋是人為錯誤造成，已推動獨立調查，也會配合州府工作，後來費郡陸續有多所學校承認相似錯誤，並公開道歉，如今已累計七所，相當於費郡四分之一的高中都有問題；維州檢察長邁爾斯(Jason Miyares)9日便宣布擴大調查費郡所有學校，稱此行為「可能存在維州人權歧視」。

維州州長楊京(Glenn Youngkin)表示，雖然各公校系統有監督機制，但問題層出不窮，說明「各公校需要一個統一的、更大的管理監督政策」，尤其此次獎學金延遲通知從全美知名的高中首先曝光，反映存在系統性問題，他說，州府將重點推動提升教育的標準和平等性，包括改善少數族裔、有特殊需求學生的資源分配。