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維州高中延遲通知學生獲獎 再增2學校

記者張筠／維州報導

維州高中延遲通知學生獲得獎學金導致影響大學申請的情況愈演愈烈，繼費郡、勞登郡多所公校被曝或自認的確延遲通知後，近日威廉王子郡(Prince William County)又有兩所學校承認發生相似情形，截至目前，維州已有13所高中涉及延遲通知，家長因此忿忿不平。

威廉王子郡兩所高中16日承認，去年9月因為「行政工作的意外和疏忽」，沒有及時通知部分學生獲得國家優秀獎學金項目(National Merit Scholarship Program)的榮譽，進而影響學生們的大學申請。

根據國家優秀獎學金項目官網，高中生必須參加PSAT考試才能初步參與獎學金篩選，經過層層審核與評比後，獲獎學生將受表彰，也有機會獲得企業贊助或大學獎學金等，但若高中未及時通知學生，則他們在申請大學時就無法提供相關資料，可能喪失更多機會。

威廉王子郡公校系統發言人表示，該公校系統堅信所有學生的成就都應被重視，但今年由於行政監督工作的意外疏失，該郡13所高中裡，Battlefield高中和Colgan高中未及時通知，約16名獲獎學生受影響。

這是維州最新主動承認出現此錯誤的公校系統，而勞登郡(Loudoun County)的John Champe高中16日也被查出相似問題；由於維州學校接二連三被曝延遲通知學生獲得獎學金，影響不少孩子們的大學申請，家長們抨擊抗議，此事不斷在維州發酵，引起州府的關注。

費郡知名的湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)本月初首先被曝延遲通知學生獲獎，費郡公校系統隨後解釋是人為錯誤造成，已推動獨立調查，也會配合州府工作，後來費郡陸續有多所學校承認相似錯誤，並公開道歉，如今已累計七所，相當於費郡四分之一的高中都有問題；維州檢察長邁爾斯(Jason Miyares)9日便宣布擴大調查費郡所有學校，稱此行為「可能存在維州人權歧視」。

維州州長楊京(Glenn Youngkin)表示，雖然各公校系統有監督機制，但問題層出不窮，說明「各公校需要一個統一的、更大的管理監督政策」，尤其此次獎學金延遲通知從全美知名的高中首先曝光，反映存在系統性問題，他說，州府將重點推動提升教育的標準和平等性，包括改善少數族裔、有特殊需求學生的資源分配。

維州 公校 威廉

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