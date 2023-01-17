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6歲童槍擊教師 校方檢查書包卻未發現武器 引發質疑

記者張筠／維州報導

維州紐波特紐斯市(Newsport News)公校官員16日公布日前震驚社區六歲男童槍擊教師案的更多細節，該市公校教育總監表示，校方曾檢查該男孩的書包，但沒有搜出槍枝，對此部分家長質疑學校安保效果，批評校方只做表面工作，沒有創造真正安全的校園環境。

Richneck小學六歲男童6日在課堂上向25歲的教師澤溫爾(Abby Zwerner)開槍致重傷，該男孩用母親合法購入的槍枝作案，當天將武器裝在書包裡，該校官員在案發後表示，事發前有至少一名教職員知道校內可能存在武器，但至於為何沒有及時徹查，避免槍擊案的發生，目前尚不明確。

紐波特紐斯市公校發言人普萊斯(Michelle Price)表示，學校官員當天檢查了該男孩的書包，但沒有發現9毫米的手槍；市警隨後也稱，案發前沒有接到校內有潛在危險的任何報案。

Richneck小學發生槍擊案後持續關閉，校方表示校園會持續關閉至少到20日；紐波特紐斯市公校上周表示未來將在各校加裝金屬探測儀，首先就從Richneck小學開始。

此事引發社區質疑，有家長批評，既然檢查了書包，為何沒有發現武器，此案反映部分官員只做表面工作，對校園安全以及師生性命根本不夠重視；還有民眾稱，案發十多天，警方為何沒有公布更多信息，學校持續關閉不僅影響學生課業，也導致孩子們心理壓力加大，而家長們沒有更多資訊，也無法有效安慰孩子。

美國學校資源官協會(National Association of School Resource Officers)執行主任坎納迪(Mo Canady)說，該案反映出校方檢查書包的方法有待商榷，同時也更顯示各校與執法人員合作、甚至設立專門的校園警察專員(SRO)的必要性。

維州民主黨籍參議員也公布今年期望通過的提案，包括禁止擁有槍枝的民眾將武器存放在未成年人可觸及的地方，要將武器存放在安全、上鎖之處，且子彈和槍枝須分開儲存，提出該提案的參議員布野斯科(Jennifer Boysko)表示，槍枝暴力是造成維州乃至全國兒童喪命的首要原因，安全存放子彈和武器可有效避免意外，包括青少年自殺案、校園槍擊等。

根據CNN數據，維州Richneck小學槍擊案是美國2023年第一起校園槍擊，2022年全美K-12學校共有60宗槍擊案；涉及如此低齡兒童的槍擊案少之又少，1970年以來，全美另有三起六歲以下兒童開槍的案件，分別發生於2000年、2011年和2021年。

槍擊 公校 維州

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