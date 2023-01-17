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馬州州長霍根 任內最終春宴圓滿落幕

記者王稚融／馬州報導
霍根向亞裔社區感謝過去八年來的全力支持與穩固友誼。（記者王稚融 / 攝影）
霍根向亞裔社區感謝過去八年來的全力支持與穩固友誼。（記者王稚融 / 攝影）

馬州即將卸任的州長霍根(Larry Hogan)和第一夫人金有美(Yumi Hogan)近日在安納波利斯的官邸，舉行任內最後一次農曆新年慶祝，以亞裔為主的200多位嘉賓到場參加，包括代表華府外交使團的政要、馬州亞裔美國人社區領袖、中華民國駐美代表處公使鄭榮俊、領務組長周道元及許多華裔僑領均獲邀出席。

馬州有逾40萬亞裔，農曆新年是馬州慶祝最廣泛的傳統文化之一，霍根致詞表示，今年迎來兔年，兔象徵長壽、和平、繁榮，祝願民眾兔年平安快樂，鼓勵年輕一代蓬勃發展，努力奮鬥。

霍根表示，作為韓裔女婿，他也自認為是所有亞裔的女婿，他感謝過去八年來亞裔社區的全力支持與穩固友誼，他在任期間為馬州政府引進許多亞裔人才，馬州政府也因此成為全美任命最多亞裔法官的州政府。

霍根向賓客介紹金有美的最新肖像畫，與歷任馬州第一夫人共同陳列在官邸大廳的樓梯旁。金有美是第一代韓裔美國人，是馬州首位亞裔州長夫人，更是全美首位韓裔州長夫人。

金有美是一名藝術家和美術教師，與霍根與有三個女兒和兩個孫子。當天的慶祝活動後，州長伉儷與所有來賓在肖像畫前合影，隨後結束他們在官邸的八年生活。

馬州農曆新年春宴已延續多年，第61任馬州州長馬丁·歐麥利(Martin O’Malley)於2007年舉行第一場春宴，多年來的春宴都由海珍樓團隊提供餐點。過去兩年州府農曆新春活動因疫情中斷，今年恢復。

馬州官邸農曆新春慶祝佳餚豐盛。（記者王稚融 / 攝影）
馬州官邸農曆新春慶祝佳餚豐盛。（記者王稚融 / 攝影）

今年馬州官邸春節佳餚由海珍樓退休的前主劉惠明掌廚，並邀請一位退休大廚韓基行共同合作，推出菜餚包括豉椒大蝦、貴妃牛腩、三杯雞、冬菇菜心、馬州蟹肉豆腐等五道中式大菜，甜點包括椰奶紫米和紅豆麻糬，另外還有官邸韓國主廚製作的韓國泡菜、甜不辣和炒冬粉。

馬州 亞裔 韓裔

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