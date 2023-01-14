華府冬季餐廳周 270商家1/16推特色餐

華府餐廳周16日啟動，馬州和維州也有不少商家參與。（記者張筠 / 攝影）

華府 冬季餐廳周(DC Restaurant Week)將於16日啟動，持續一周至22日，全市約270家餐廳參與，華府大都會 餐廳協會(Restaurant Association of Metropolitan Washington)主席湯森(Shawn Townsend)呼籲民眾積極參加，協助小商家疫後發展，不少華人也表示，餐廳周剛好是農曆新春前夕，會把握機會到市區嚐鮮。

湯森是華府前「夜生活市長」(night mayor)，「未來幾周對華府餐廳業主來說會非常忙碌」，華府每年推出兩次餐廳周，冬季和夏季各有一次，今年首次從16日持續至22日，正逢農曆新春，參與的270家餐廳中也有不少由亞裔經營。

湯森表示，華府商家從疫情中的恢復情況已非常樂觀，「餐廳周」將助力經濟發展，各商家會推出由三道特色菜品組成的25元午餐或早午餐，以及40元或55元的晚餐，讓食客品嚐最招牌以及最新推出的佳餚。

大多數加入「餐廳周」的商家位於華府，維州和馬州也有部分餐廳參與活動，菜系多元，包括義大利 菜、法式、印度菜、地中海特色等，其中也有中餐、日料、韓式等亞洲菜色，商家們提供堂食及外帶服務。餐廳周詳情可登錄：https://bit.ly/2Qzfrxs。

今年華府還推出餐廳周獎勵計畫(reward program)，參與民眾將有機會獲得獨家的全年餐廳優惠。詳情可登錄：https://bit.ly/3Xfq8s7。