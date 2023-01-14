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馬州候任州長摩爾 任命華裔吳俞蓉掌勞工廳

記者張筠／馬州報導
摩爾任命吳俞蓉擔任馬州勞工廳廳長。（取自領英）
摩爾任命吳俞蓉擔任馬州勞工廳廳長。（取自領英）

馬州候任州長摩爾(Wes Moore)將於18日宣誓就職，他13日宣布六個州府官員，其中華裔吳俞蓉(Portia Wu)將擔任馬州勞工廳(Department of Labor)廳長，她畢業於康乃爾大學和耶魯大學法學院，曾擔任白宮勞工政策顧問，父母來自台灣。

摩爾多次強調要提升政府多元性，他公布的六名內閣成員中，有四名為少數族裔，且其中一人為男同志，「我曾承諾要建立一個能真實反應馬州的政府，今天宣布的這幾位人民公僕，將帶領馬州走向前所未有的多元性」，摩爾表示這是「不落下任何人」(Leave No One Behind)理念的做好實踐；摩爾10日任命馬州華裔參議員李鳳遷為州務卿，擁有逾20年政治和公共服務經驗的李鳳遷將成為馬州第一位亞裔州務卿。

摩爾任命吳俞蓉領導馬州勞工廳，她是馬州Chevy Chase居民，從2017年起在微軟(Microsoft)工作，此前她曾在歐巴馬時期協助聯邦勞工部的招聘和培訓工作，並促成「2015年勞動力創新和機會法案」；2011年至2014年，吳俞蓉擔任白宮國內政策委員會(White House Domestic Policy Council)的高級顧問，也曾是麻州民主黨參議員愛德華·甘迺迪(Edward M. Kennedy)的勞工政策主任。

美國勞工聯合會和產業公會聯合會(AFL-CIO)主席愛德華茲(Doona Edwards)說，吳俞蓉在勞工領域有扎實背景，在人力和商業兩方面都有全面見解，她所在的微軟公司也堅守「勞工中立」，從去年6月以來都維持人力穩定的狀態。

吳俞蓉1970年7月23日生於康乃狄克州(Connecticut)，父母來自台灣，過去皆為醫生，大部分的職業生涯在紐約Albany的退伍軍人醫院中度過；吳俞蓉在紐約Delmar長大，十年級曾獲得鋼琴比賽一等獎，1987年畢業於Bethlehem Central高中，1993年取得康乃爾大學(Cornell University)比較文學碩士，1998年取得耶魯大學(Yale Law School)法律博士(Juris Doctorate)。

摩爾任命馬州前公共衛生副廳長斯考特(Laura Herrera Scott)為新任馬州衛生廳長，斯考特也是美國陸軍預備役醫療隊的一名少校；聯邦兒童和家庭管理高級顧問洛培茲(Rafael J. López)將任馬州人權福利廳(Human Services Department)廳長。

摩爾12日宣布六名內閣成員，其中四人為少數族裔。（取自摩爾團隊推特）
摩爾12日宣布六名內閣成員，其中四人為少數族裔。（取自摩爾團隊推特）

西點軍校畢業的伍德茲(Anthony Woods)將領導馬州退伍軍人事務廳，他曾兩次到伊拉克執行任務，他在2008年退伍，因當時的軍方政策禁止LGBTQ群體在軍隊公開服役，後來他試圖參加加州第十選區的國會議員特別選舉，結果以失敗告終，之後他繼續在美國陸軍預備役服役，擔任少校，是五角大樓(Pentagon)的一名情報分析員。

全美公認的刑事司法和監獄改革人士史納迪(Vincent N. Schiraldi)，將擔任馬州少年服務廳(Juvenile Services Department)廳長。

馬州 勞工部 耶魯大學

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