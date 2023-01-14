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華府教師拒捕 遭洛杉磯警電擊數次致死

記者張筠／華盛頓報導

華府教師安德森(Keenan Anderson)近日到加州探親，因一起車禍和涉嫌酒後駕車，被洛杉磯警方攔下時拒捕，隨後被警察電擊數次，經送醫仍因心臟驟停去世；此前洛杉磯警方就因執法過度而臭名昭彰，此案因此再度引起全國矚目。

安德森是華府Digital Pioneers學院的一名十年級教師，他3日因一起車禍並涉嫌酒駕而被洛杉磯警察攔下，洛杉磯警方表示，安德森一開始非常配合，但後來開始在路中央逃跑，「並做出奇怪的行為」，後來警員們便試圖制伏安德森，按住他並擊打他的臉部和身體，一名警員隨後用電擊槍(Taser)擊打安德森數次，其中至少有一次電擊超過30秒。

安德森隨後被送往Santa Monica的一家醫院後心臟驟停，約四小時後不治；根據警方配戴的隨身攝像機，安德森曾在某一刻大喊求助並央求警方住手。

洛杉磯警長穆尼茲(Kelly Muñiz)通過視頻聲明表示，當局已啟動調查，包括安德森的死因以及執法人員使用的武力。

洛杉磯警察因執法中過度使用武力而在全國臭名昭彰，今年截至目前已有三人在洛杉磯警方手下死亡；洛杉磯市長貝斯(Karen Bass)說，無論調查結果如何，我們必須立即做出改變，減少執法中使用武力，更要杜絕暴力執法，此外也要解決日益嚴重的心理健康危機。

安德森與「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)運動聯合發起人庫洛斯(Patrisse Cullors)是表親(cousins)；庫羅斯在社交平台上表示，將會為安德森和所有在暴力執法中受害的人抗爭到底，她將參加示威集會，要求洛杉磯警長摩爾(Michel Moore)及暴力執法的警員們下台，且要他們為安德森的死負責。

Digital Pioneers學院也發聲悼念安德森，「如此有才華、美麗的靈魂就這樣離我們而去」；安德森有一個六歲的兒子。

洛杉磯 警察 車禍

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