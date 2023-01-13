華府公車乘客爭執掏槍 誤傷2童1男

華府 近期槍擊 案頻發，今年截至目前已有七宗凶殺案和33起涉及危險武器的襲擊案件，上周一名13歲青少年被槍殺的案件尚未平息，11日傍晚華府又發生槍擊案，三人中槍，包括一名六歲男孩和九歲女孩，警方表示此案由衝突引起，中槍的三人均非攻擊目標，三人傷勢已穩定。

華府警長康提(Robert Contee)說，該案11日下午4時發生於14街西北部，當時這兩名兒童正放學回家，和其他成年人一起搭Metrobus公車，突然車上一群年輕男子在爭執中開始襲擊某名乘客，公車行駛到Fort Stevens路時，肢體衝突升級，其中一人突然開槍，誤傷兩名兒童和一位成年男子，警方表示，槍手沒有射中本來的目標。

槍擊案後，司機立即駛出幾條街，確保其他人員安全，「她(司機)發現情況不對，立即反應，保護了絕大多數乘客的安全」，首都捷運 局(Metro)總經理克勞克(Randy Clarke)說，醫護人員趕到公車所在的新地點，及時救助傷者，三名中槍者傷勢嚴重，但無生命威脅。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)和康提抨擊槍枝暴力，表示所有威脅兒童安全的行為「令人作嘔」，但有民眾不滿市府的處理方式，稱官員總在悲劇發生後「作秀悼念」，沒有能改變現狀的實際行動，收緊槍枝管理的「口號」也喊了多年，但仍有許多人喪命街頭。

根據華府警方數據，今年截至目前已有七宗凶殺案和33起涉及危險武器的襲擊案件，包括7日被政府職員槍殺的13歲青少年。

2022年華府共有203起凶殺案，比2021年少了10%，但仍比1990年代高很多，且在暴力中喪命的青年人有所增加，2022年共18名年輕人被槍殺。